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Koronavirüs

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayıları açıklandı

Geçen haftaya göre oran olarak vaka sayısı en çok artan iller Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars oldu

28 Ağustos 2021 11:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14-20 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
 
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 oldu.

Geçen haftayla kıyaslandığında 100 binde vaka sayısı en çok artan illeri de paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu uyarıda bulundu:

"BU 10 ŞEHİRDEN BİRİNDEYSENİZ! Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli."

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