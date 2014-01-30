İllerdeki afet ve acil durum yönetimi teşkilatı yeniden yapılandırılacak

Muzaffer Gençdoğan / ANKARA

AKP’li milletvekilleri tarafından TBMM’ye sunulan Kanun Teklifine göre, il özel idarelerinin kaldırıldığı illerdeki afet ve acil durum yönetimi müdürlükleri ve personeli, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na devredilecek.

Teklife göre, “14 ilde büyükşehir belediyesi kurulması” hakkındaki 6360 Sayılı Kanunla, il özel idarelerinin kaldırıldığı illerdeki afet ve acil durum yönetimi müdürlükleri ve personeli, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın taşra teşkilatı olarak yeniden yapılandırılacak. Bu personelin maaşları da genel bütçeden karşılanacak. 6360 Sayılı Kanunla, büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin kaldırılması, bu idareler bünyesindeki “il afet ve acil durum müdürlükleri” bakımından bir dizi idare soruna yol açmış, personel maaşlarının dahi ödenmesinde sıkıntılar yaşanmaya başlanmıştı.

Yarım kalan işler

Kanun Teklifi ile, merkezi bütçeden il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden yarım kalanların, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarına devredilmesi öngörülüyor.

Teklifle ayrıca, üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki Mahalli İdare Birliklerinde birlik başkanının İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olması yönünde düzenleme yapılıyor.

Yatırım ortaklıklarında imtiyaz sorunu

Kanun Teklifi, Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu’nda farklı hükümler bulunması nedeniyle yaşanan yatırım ortaklıklarında imtiyaz sorununun çözümünü de öngörüyor. Buna göre, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki yatırım ortaklıklarının oyda imtiyaz kullanımında Türk Ticaret Kanunu’nun 360 ve 479’ncu maddelerinde sayılan kısıtlamalar geçerli olmayacak.

Teklifle, oyda imtiyazı bulunan yatırım ortaklıklarının kazanılmış haklarının korunması noktasındaki tereddütlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Türk Ticaret Kanunu’nun 360’ncı maddesi, yatırım ortaklıklarının, esas sözleşmede bulunması şartı ile belirli pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve azlığa yönetim kurulunda temsil hakkı tanınmasını içeriyor. Aynı Kanunun 479’ncu maddesi de “Oyda imtiyazın, eşit itibari değerdeki paylara farklı sayıda oy hakkı verilebileceğini” öngörüyor.