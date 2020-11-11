İller Bankası'ndan binlerce liralık Koronavirüs PCR testi ihalesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası Anonim Şirketi (İLBANK), genel müdürlük binasında 12 ay boyunca Covid-19 PCR testi yaptırmak için binlerce lira harcadı.

Birgün'de yer alan habere göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İller Bankası Anonim Şirketi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 21 Ekim tarihinde “Sars Cov2 PCR Testi Yaptırılması” adı altında pazarlık yöntemiyle bir ihale düzenledi. İhale kapsamında İller Bankası Anonim Şirketi Dışkapı Hizmet Binası’nda 12 ay boyunca Covid-19 PCR testi yapılacağı belirtildi. İhaleye tek başına katılan ve 300 bin TL teklif veren Trg Seyahat Acentesi Turizm Anonim Şirketi ile de 3 Kasım tarihinde sözleşme imzalandı.

TTB’den tepki geldi: Temaslılara dahi test yapılmazken bu uygulama akıl alır bir şey değil

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Testin yaygınlaştırılması yönünde TTB olarak sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de ‘test, test, test’ diyor zaten. Biz Türkiye’de yaygın test yapılmasını önerdik ama burada yapılan bir gruba ayrıcalıklı yaklaşım sergilemektir. İller Bankası’nın yaptığını tümüyle ayrımcılık uygulaması olarak değerlendirmeliyiz. Bu uygulamanın bir benzerinin de Saray’daki Cumhurbaşkanlığı yetkililerine yapıldığını biliyoruz. Bunu kamu kaynaklarının kötüye kullanımı olarak değerlendirmek gerekir. Temaslılara hatta semptom gösterenlere dahi test yapılmazken bu uygulama akıl alır bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

İhaleyi alan şirket tanıdık çıktı

Binlerce liralık Covid-19 PCR testi ihalesini alan Trg Seyahat Acentesi Turizm Anonim Şirketi, Güven A.Ş.’ye bağlı. Güven A. Ş. ise AKP’nin her yıl toplantılar düzenlediği Ankara Kızılcahamam’daki Elizi Otel’in sahibi. Otel, 2016 yılına kadar FETÖ’ye ait iken 216 yılındaki darbe girişimin ardından da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konularak Güven A. Ş.’ye satıldı.