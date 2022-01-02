İller Bankası'ndan AKP'li ve MHP'li belediyelere bisiklet yolu yapımı için 53,9 milyon TL

İller Bankası, 6 AKP’li ve 3 MHP’li belediyeye bisiklet yolu yapımı için toplam 53.9 milyon TL kredi verdi.

Banka son olarak 21 Aralık 2021'de AKP'li Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi'ne bisiklet ve yürüyüş yolu inşaatı yapmak için 3 milyon 809 bin TL'lik sözleşme imzaladı. 10 Kasım'da ise yine AKP'li Zonguldak Çaydeğirmeni Belediyesi'ne bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu yapmak için 2 milyon 13 bin TL'lik sözleşme imzalanmıştı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, İller Bankası tarafından çıkılan diğer bisiklet yolu ihalelerinden bazıları şöyle:

-Banka ilk olarak 2021 yılının haziran ayında Ankara'nın MHP'li Gölbaşı Belediyesi'ne bisiklet yolu yaptırmak için ihaleye çıktı. 12 Temmuz 2021'de 10 milyon 351 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

-MHP'li Karaman Belediyesi'ne bisiklet ve yeşil yürüyüş yolu için 25 Ağustos'ta 3 milyon 749 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

-Ordu'nun AKP'li Perşembe Belediyesi'ne bisiklet yolu ve yeşil yürüyüş yolu yapılması için 23 Ağustos'ta 2 milyon 378 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

-AKP'li Konya Büyükşehir Belediyesi'ne bisiklet yolu yapımı için 14 Eylül'de 15 milyon 606 bin 388 TL'lik sözleşme imzalandı.

Kılıçdaroğlu da tepki göstermişti

Muhalefet belediyeleri sıklıkla İller Bankası'nın kendilerine kredi vermediği gerekçesiyle tepki gösterirken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da mayıs ayında belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda İller Bankası kesintisinin büyük bir sorun olduğunu belirterek, “Çünkü İller Bankası sizden para kesmediği sürece iflas edecek. Onun da kaynağı CHP'li belediyelere yapılacak yardımlardan kesinti yapmak. Kendisi öyle ayakta duruyor. Ama bütün bunlar iktidara geldiğimizde çözülecektir” ifadelerini kullanmıştı.