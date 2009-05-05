İlkokullarda Kuran dağıtıldı

İzmir'in Kınık ilçesindeki ilköğretim okullarında, öğrencilere Kuran- ı Kerim'in Türkçe meali ve `İbadetlerimi Öğreniyorum' isimli kitap dağıtıldı.



Kınık Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, 14-20 Nisan tarihleri arasındaki `Kutlu Doğum Haftası' etkinlikleri kapsamında, ilçedeki 11 ilköğretim okulunda, 3, 4 ve 5'inci sınıf öğrencilerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan 20 sayfalık `İbadetlerimi Öğreniyorum' isimli kitap ile 6, 7 ve 8'inci sınıf öğrencilerine Kuran-ı Kerim'in Türkçe mealini dağıttığı belirtildi.



Ücretsiz dağıtılan cep kitaplarının İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebiyle, Kınık Müftülüğü tarafından temin edildiği öğrenildi. 16- 20 Nisan tarihleri arasındaki dağıtımın da Kınık Kaymakamlığı'nın oluruyla yapıldığı belirlendi.



`İbadetimi Öğreniyorum' isimli kitaptan 500, Kuran-ı Kerim mealinden ise 300 adet dağıtıldığı belirtilirken, kaymakamlık yetkilileri tüm ilçe genelinde sadece 50 kitap dağıtıldığını iddia etti. Kitapların her öğrenciye değil, sadece isteyenlere verildiği öne sürüldü. Kaymakamlık, Müftülük ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

