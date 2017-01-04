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İlkokulda "Zafer İslam'ın" pankartı!

Eğitim Sen: Laiklik ilkesine aykırı

04 Ocak 2017 17:44

İstanbul Ümraniye’de bulunan İstanbul Ticaret Odası İlkokulu’nda hazırlanan 15 Temmuz köşesine “Ne yaparsanız yapın zafer İslam'ın” pankartı asıldı.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan Eğitim Sen Yürütme Kurulu Üyesi Çayan Çalık, bunun anayasada teminat altına alınan laiklik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı. Çalık, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’nın yasalarına göre kurulmuş bir okulda laiklik anlayışını ve yaklaşımını altüst eden bu çağrıyı ülkemizin sokulmuş olduğu mezhep çatışması alanına zemin hazırlayan bir tutum olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Yıllardır laik, çağdaş ve bilimsel eğitimi savunduklarını dile getiren Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AKP iktidarı ortaya çıkarmış olduğu mezhepsel politikaların bir yansıması olarak çocuklarımıza gerici eğitimi dayatıyor. Toplumu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı ve saflaştırıcı gerici tutuma karşı mücadele etmemiz gerekmekte. Ayrıca toplumu, siyasal İslamcı yaklaşım biçimiyle cendere altına almaya çalışan bu anlayışa karşı Eğitim Sen olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm velileri de mücadeleye çağırıyoruz.”

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