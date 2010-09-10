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Yaşam

İlkokulda yapılan testler son buldu

Sınav ve dershane kölesi haline gelen öğrencilere müjde. Artık hiç değilse okulda birkaç saat test çözmeyecekler!

10 Eylül 2010 03:00

T24- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) Başkanı Merdan Tufan, ilköğretimin ilk beş sınıfında uygulamaya konacak olan serbest etkinlik saatinde deneme sınavları, sınavlara hazırlık ve telafi eğitiminin kesinlikle yapılmayacağını açıkladı.


Radikal gazetesinde yer alan habere göre, Tufan, gönderdiği genelgede şu bilgileri verdi:
Serbest etkinlik saati uygulaması, 2010-2011 öğretim yılından itibaren uygulanacak. Hedef, öğrencilerin ders yükünü hafifletmek, okulu sevdirmek.


İlköğretim 1., 2. ve 3. sınıflarda beş; 4. ve 5. sınıflarda da dört ders saatinde ‘serbest etkinlik uygulamaları’ yapılacak. Önerilen etkinlikler şunlar: Kitap okuma, drama, film izleme, yarışma, oyun, gezi, spor, çarşı, pazar gezerek tüketici haklarını öğrenme; sebze, meyve yetiştirme, balık tutma, bölgenin gelir kaynağı olan meslekleri tanıma, şarkı söyleme, oyun oynama...

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