T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekme (2)

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI Bursa'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4'üncü sınıf öğrencisi B

17 Nisan 2018 20:32

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI
Bursa\'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4\'üncü sınıf öğrencisi B.G. (10), İnegöl Devlet Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan B.G. verdiği ifadesinde, \"Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum\" dedi.
Bu arada Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında öğrenci velisi tarafından suçlanan öğretmenin, soruşturmanın sağlıklı sürdürülmesi için akşam saatlerinde açığa alındığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AÇIĞA ALINDI BursaDevlet HastanesiSonraGöğsüneSırtımOkulumuzaBöyle öğretmenBuBursaMilli Eğitim Müdürlüğü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24