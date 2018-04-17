İlkokulda öğrenciyi ameliyatlık eden tekme (2)

ÖĞRETMEN AÇIĞA ALINDI

Bursa\'nın İznik ilçesinde okulda göğsüne aldığı tekme darbesi ile iç kanama geçiren 4\'üncü sınıf öğrencisi B.G. (10), İnegöl Devlet Hastanesi\'nde ameliyat edildi. Sağlık durumu iyi olan B.G. verdiği ifadesinde, \"Arkadaşımla okulun bahçesinde tartışıyorduk. Sonra hoca geldi. Göğsüne tekme ile vurdu. Sırtım kaldırıma çarptı. Tekme attı bana. Sonra ağladım. Okulumuza gelmesin. Böyle öğretmen istemiyorum\" dedi.

Bu arada Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, soruşturma kapsamında öğrenci velisi tarafından suçlanan öğretmenin, soruşturmanın sağlıklı sürdürülmesi için akşam saatlerinde açığa alındığını açıkladı.