İlkokulda kızlara evlilik eğitimi: Gerekirse kocalarına kurban olabilirler

Sosyal Bilgiler dersi için öğretmenlere rehber olmak üzere hazırlanan Pasifik Yayınlarına ait Öğretmen Kılavuz Kitabında, "Kınanın gelin olacak kızın yeni evine bağlı kalacağını sembolize etmek üzere yakıldığını, gelinin evinin ve kocasının yoluna gerekirse kurban olacağının vurgulandığını söyleyiniz" deniliyor.

4+4+4 Eğitim Yasasının ardından kamuoyunda 'küçük gelin' tartışması yaşanmış, yeni sistemin 'küçük gelinler' yaratacağı iddiaları uzun süre gündemi meşgul etmişti. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulunun 2011 tarihli kararıyla 2012-2013 öğretim yılından itibaren 5 yıl süreyle 'ders kitabı' olarak kabul edilen ve Pasifik Yayınlarına ait olan Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabı'nın "Adım Adım Türkiye" başlıklı ünitesi öğretmenlerin tepkisini çekti.

Gelin provası

2. ünitede 'Kültürümüz Zenginliğimizdir' konu başlığı altında öğrencilere Anadolu'da Gelin Kına Gecesi etkinliği yaptırılması isteniyor. Okula 6 yaşında başladığı varsayılan bir kız çocuğu, 11 yaşında 5.sınıf öğrencisi oluyor. İşte kitapta 11 yaşındaki kız çocuğuna bu etkinliğin şu şekilde yaptırılması öneriliyor:

- Kız öğrencilerinizden birine gelin rolü veriniz.



- Diğer kız öğrencileriniz, bölgenize ait ya da ders kitabındaki (s.40) kına türküsünü seslendirsinler.

- Gelin olan öğrencinizin başına kırmızı yazma örtünüz. Öğrencilerinizden kına türküsü söylenirken gelinin eline kına yakılmasını canlandırılmasını isteyiniz.

- Kına gecelerinin genellikle gelin olacak kızın evinde kaldığı son gece yapıldığını, bu gecelerde yöresel kıyafetler giyildiğini belirtiniz.

- Erkek evinde de erkek kınası yakıldığını söyleyiniz.

'Gelin, evinin ve kocasının yoluna gerekirse kurban olur!'

- Öğrencilerinize, kınanın gelin olacak kızın yeni evine bağlı kalacağını sembolize etmek üzere yakıldığını, gelinin evinin ve kocasının yoluna gerekirse kurban olacağının vurgulandığını söyleyiniz.

- Öğrencilerinizden katıldıkları kına geceleri hakkında bilgi vermelerini isteyiniz.

Öğretmenler, bu etkinlikle küçücük kız çocukları gelin olmaya özendirilirken, bir yandan da evinin ve kocasının yoluna ölmeleri gerektiği mesajı verildiğini söylediler.