İlkokulda haraç cinayeti

Diyarbakır’da 13 yaşındaki öğrenci, kendisinden haraç istemesi üzerine sınıfta tartıştığı 3 arkadaşından birinin neşterli saldırısında öldü.



Diyarbakır'ın Çarıklı Mahallesi İlköğretim Okulu'nda 13 yaşındaki öğrenci Recep Çekme, kendisinden haraç istemesi üzerine sınıfta tartıştığı 3 arkadaşından birinin neşterli saldırısında öldü. Cinayet nedeniyle okul tatil edilirken, polis 3 öğrenciyi gözaltına aldı, mahalledeki güvenlik önlemlerini arttırdı.



Daha önce merkez Yenişehir İlçesi'ne bağlı belde olan daha sonra mahalleye dönüştürülen Çarıklı İlköğretim Okulu'na bu sabah gelen 6'ncı sınıf öğrencisi Recep Çekme, iddiaya göre kendisinden para isteyen 7'nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki R.B. ile birlikte 3 öğrenci ile tartıştı. Çekme, tartışmanın ardından öğrenciler Beden Eğitim dersinde dışarı çıktığı için boş sınıfa gitti. Recep Çekme'nin ardından 3 öğrenci de sınıfa gelerek tartışmayı burada da sürdürdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sırasında kalbine neşter darbesi alan Çekme, ağır yaralandı. Kanlar içinde sınıftan dışarı çıkan Recep Çekme, öğretmenlerinden yardım istedi. Ağır yaralı Recep Çekme hastaneye kaldırılmak istenerken yolda öldü.

Cinayetin ardından kaçan aralarında neşteri kullandığı ileri sürülen R.B.'nin de bulunduğu 3 öğrenci kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete karışan öğrencilerden R.B.'nin babasının Çarıklı Sağlık Ocağı'nda görev yaptığı ve olayda kullanılan neştiri de buradan aldığı öne sürüldü.



Okul tatil edildi



Recep Çekme'nin ailesi oğullarının ölümünden öğretmenleri sorumlu tutunca, Yenişehir Kaymakamlığı okulu bir günlüğüne tatil etti. Gerginlik mahalleye de yansıyınca polis geniş önlemler aldı. Ölen öğrenci Recep Çekme'in yakınları mahalleye giden gazeteciere de sert tepki gösterdi.



Otopsi ardından Recep Çekme'in cenazesi, Çarıklı Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Polis gözaltına aldığı 3 öğrenciyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Kardeşi öldürülen Sinan Çekme, okulda büyük olan çocukların küçük çocuklardan sürekli para istediğini, kardeşinin de bunu birkaç kez anlatınca annesinin okula giderek şikayette bulunduğunu söyledi. Sinan Çekme, “Annem, okul yöneticilerine kardeşimi okuldan alarak başka bir okula göndereceğini söylemiş. Kardeşimden para istemişler. Kardeşim parayı vermeyince öldürüldü. Bu olayın takipçisi olacağız” dedi.

