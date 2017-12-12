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Eğitim

İlkokulda halaylı teneffüs

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesindeki Karabekir İlkokulu yönetimi soğuk havalarda öğrencilerin teneffüslerde bahçeye çıkıp hasta olmalarını engellemek için 'halaylı' çözüm buldu

12 Aralık 2017 13:19

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesindeki Karabekir İlkokulu yönetimi soğuk havalarda öğrencilerin teneffüslerde bahçeye çıkıp hasta olmalarını engellemek için \'halaylı\' çözüm buldu. Yeni uygulamanın ardından teneffüslerde dışarı çıkmayan öğrenciler, istek yaptıkları müzikler eşliğinde halay çekiyor.
Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Doğu Anadolu Bölgesi\'nde Erzurum\'un Oltu ilçesindeki Karabekir İlkokulu farklı bir uygulama başlattı. Hava sıcaklığın sıfırın altında 3-4 dereceye kadar düştüğü ilçe merkezinde, öğrencilerin teneffüslerde bahçeye çıkıp hasta olmalarını engellemek için \'halaylı\' çözüm buldu. Daha önce tüm uyarılara rağmen öğrencilerin dışarıya çıkmalarına engel olamadıklarını söyleyen Okul Müdürü Ergün Tanrıverdi, \"Kışın hava sıcaklığı sıfırın altına düşüyor. Çocuklar okul bahçesine çıkıp oynayınca üşütüp, hasta oluyorlardı. Biz de böyle bir yöntem bulduk. Artık öğrenciler bahçede değil, okul koridorunda oynuyor\" diye konuştu.
Okulda teneffüs zili ile birlikte müdür yardımcısı Osman Aras\'ın yanına gideren öğrenciler, istekte bulunuyor. Öğrenciler çalan müzik eşliğinde öğretmenleri ile birilikte halay çekip stres atıyor. Uygulamada memnun olduklarını söyleyen öğrenciler ise, \"Artık hasta olmuyoruz\" dedi. 

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