İlkokulda eğitim amaçlı PTT şubesi açıldı

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesindeki Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu\'na, öğrencilere eski haberleşme tekniklerini öğretmek amacıyla bir PTT şubesi açıldı. \'Bak Postacı Geliyor\' isimli proje kapsamında açılan şubede görev alacak öğrenciler, okul içinde mektuplaşmayı sağlayacak.

Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu\'nda, öğrencilere eski haberleşme araçlarını ve mektuplaşma sistemini öğretmek amacıyla \'Bak Postacı Geliyor\' adlı proje hazırlandı. Proje kapsamında, PTT Karşıyaka Şubesi\'nin katkılarıyla, okulda bir PTT şubesi açıldı. Öğretmen Sevinç Çakır\'ın mimarı olduğu proje çerçevesinde öğrenciler, kurulan PTT şubesinde özel kıyafetlerini giyerek, PTT çalışanı gibi faaliyet gösterip, yıl sonuna kadar okul içinde mektuplaşmayı sağlayacak.

PTT şubesinin açılış törenine Nebahat Alparslan Karadavut İlkokulu Müdürü Sibel Özer, Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şaban Karakoç, PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Abdullah Sarıboğa, PTT Karşıyaka Şube Müdürü Nihat Candoğan, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. PTT yetkilileri, yöneticiler ve öğrenciler ile birlikte şubenin açılış kurdelesini kesti. Öğrenciler, PTT çalışanlarının konu edildiği bir tiyatro gösterisi sundu. Ardından da okul postanesindeki görevlerinin başına geçti.

\'AZALAN İLETİŞİMİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ\'

Öğretmen Sevinç Çakır, \"Postaneyi kurma amacımız mektubun yazımından gönderilen kişiye ulaşmasına kadar her anı çocuklarımıza öğretmek\" dedi. Çocuklara eski iletişim tekniklerini öğretmek istediklerini belirten Çakır, \"Ayrıca tüm duyuların harekete geçirilmesi ve deneyimlenmesiyle öğrenme çok daha etkili oluyor. İnsanlar yaşayarak öğrenir ve bunları unutmaz. Kalıcı bir öğrenme ve kişiler arasında azalan iletişimin artmasına katkı sağlayacağımızı umuyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

YARININ PTT ÇALIŞANLARI

PTT İzmir Başmüdür Yardımcısı Albullah Sarıboğa da \"Çocuklara PTT\'yi tanıtma imkanımızı sunduğu için öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu bir farkındalık yaratma çalışması. Bugün okullarında PTT\'yi tanıyan çocuklarımız umuyoruz ki büyüdükleri zaman PTT\'nin önemli pozisyonlarında görev alacak. Çocuklarımızı şubelerimizi gezmeye de davet ediyoruz\" diye konuştu.

Projeyi ilk duyduklarında çok sevindiklerini ve hemen çalışmaya başladıklarını söyleyen PTT Karşıyaka Şube Müdürü Nihat Candoğan da şunları söyledi:

\"Teknolojiye yenik düşen mektubu, postayı yeniden canlandırmak istedik ve güzel bir yatırım olacağını düşündük. İlk proje olarak bir postane açalım istedik ve gerekli çalışmaları yaptık. İki aşamalı olacak projemizde ilk aşamada, öğrencilerimiz öğretmenlerine, sınıf arkadaşlarına mektup yazacak onları öğrenci postacılar dağıtacak. Okul dışından birine yazmak istedikleri mektupları da postanelerinde toplayacaklar, biz gelip çocuklarımızdan alacağız ve dağıtımlarını yapacağız. Türkiye ve İzmir\'de ilk defa böyle bir etkinlik düzenleniyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.\"

Okul Müdürü Sibel Özer \"İletişim çağında olmamıza rağmen iletişim konusunda eksiklikler\" var diyerek, iletişimin tarihsel gelişimini çocuklara öğretmeyi istediklerini söyledi. Desteklerinden ötürü PTT ailesine teşekkür etti.



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