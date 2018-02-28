İlkokulda deprem ve yangın tatbikatı

Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesindeki Dört Eylül İlkokulu\'nda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü\'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikat, başarıyla gerçekleştirildi.

Sarıgöl\'deki Dört Eylül İlkokulu\'nda yapılan deprem ve yangın tatbikatında öğrenciler, siren sesiyle birlikte sınıflarından çıkarak düzenli şekilde binayı tahliye etti. Öğrenciler, bahçede güvenli bölüme alındı. Okul bahçesinde temsili çıkarılan yangını ise, itfaiye ekipleri söndürdü. Sınıflardaki temsili yaralılar, sedye yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaralı öğrencilere, müdahale etti.

Tatbikat sonrası öğrenciler tarafından, Sivil Savunma Günü ile ilgili şiirler okundu. İtfaiye görevlisi Ali Kaçmaz tarafından olası bir afet karşısında yapılması gerekenler, öğrencilere uygulamalı anlatıldı.

İlkokulun Müdürü Yalçın Duman, tatbikatın başarılı geçtiğini belirterek, \"28 Şubat Sivil Savunma Günü olarak kutlanmakta. Bu nedenle okulda görevli tüm öğretmen arkadaşlar tarafından sivil savunma günü için mizansenler hazırlanıp, uygulaması yapıldı. Öğrencilerimiz de rollerini başarıyla yaptılar. Bu arada sarı, kırmızı alarm, radyoaktif serpintiler, kimyasal silah sireni, beyaz ikaz sirenleri hakkında bilgiler verildi\" dedi.

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