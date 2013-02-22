Bir ay arayla 2. kez yapılan karma aşı öğrencileri hastanelik etti

Mamak Alper Tunga İlkokulu’nda bir ay önce yapılan karma aşı, sağlık ekipleri tarafından 1. sınıf öğrencilerine tekrar yapıldı. Aşının ardından bazı öğrenciler rahatsızlandı. Rahatsızlanan öğrencilere gerekli müdahale okula gelen ambulanslarda yapılırken, veliler ortada ihmal olduğunu ifade ederek ayaklandı

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Kıbrısköyü’ndeki Alper Tunga İlkokulu’nda aşı gerginliği yaşandı. İddiaya göre Mamak Kaymakamlığı sağlık ekipleri tarafından 1. sınıf öğrencilerine yapılan karma aşı, bir ay sonra aynı öğrencilere yanlışlıkla tekrar yapıldı. Aşının ardından bazı öğrenciler ateşlendi. Rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahale okula gelen 112 ekipleri tarafından yapıldı. Ardından vücudunda kızarıklık, ateş ve şişlik tespit edilen öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayı haber alan veliler okula akın etti. Veliler, yetkililere büyük tepki gösterirken, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Şemsettin Durmuş da okula gelerek okul müdürü ve sağlık görevlilerinden bilgi aldı. Durmuş ve Mamak Kaymakamlığı sağlık ekipleri tarafından daha sonra velilere okul içinde bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ikinci kez yapılan aşının yan etkisinin olmadığının söylendiğini belirten aileler, ikinci aşı ile birlikte çocukların bağışıklık sisteminin güçleneceğinin ifade edildiğini anlattılar.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamadan tatmin olmayan veliler, okuldan ayrılmak üzere makam aracına binen İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş’tan tekrar açıklama istedi. Konuşmaktan kaçınan Durmuş’un arabasının önünü kesen öfkeli aileler, okul müdürüne de büyük tepki gösterdi. “Çocuklarımız felç kalırsa bunun hesabını kim verecek” diyen velilere, gerekli açıklamayı yaptığını söylemeye çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş, çareyi arabadan inip tekrar okula girmekte buldu. Henüz 1. sınıfa giden çocukları için endişe ettiklerini belinten veliler, bu olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Bu arada rahatsızlanan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer konunun araştırıldığını, şu anda herhangi bir sağlık problemi yaşanmadığını bildirdi.