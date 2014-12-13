İlkokulda arkadaşlarından zorla 3 TL alan iki gence 3 ay hapis

İstanbul’da dokuz yıl önce, okul arkadaşlarından zorla 3 TL aldıkları iddia edilen iki genç , yargılama sonunda hapis cezasına çarptırıldı. Suçun işlendiği tarihte 14 yaşında olan Fatih Sınav, hakkında bir şikayet olmadığı ve bir görgü tanığı bulunmadığı halde altı yıl üç ay ceza mahkum edildi. Üniversiteyi bitirmeye hazırlanan Sınav, tutuklanarak Silivri F Tipi Cezaevi’ne kondu. Sınav’ın tutuklanmasına, yağmalandığı iddia edilen çocuğun babası da isyan etti. Baba, savcılığa verdiği dilekçede, “Benim Fatih Sınav’la ilgili şikayetim olmamıştır. Oğlum, Fatih’in olayla ilgisi olmadığını söylemiştir. Bu olay sonrasında da oğlum ve Fatih arkadaşlıklarına devam etmiştir” dedi.

Radikal’de yer alan habere göre, İstanbul Bahçelievler’de, 2005 yılında meydana gelen olayda; o tarihte 15 ve 12 yaşlarında olan Enes Aktaş ve Merdan İlhan’ın yolu, aynı okulda okuyan iki çocuk tarafından kesildi. O tarihte 17 ve 14 yaşında olan Emre Irak ve Fatih Sınav, iddiaya göre iki arkadaşı kemerle dövüp zorla para istedi. Irak, arkadaşı Aktaş’ın cebindeki 3 TL’yi zorla aldı. Aktaş’ın “Seni polise söyleyeceğim” demesi üzerine Irak, “Ananı babanı öldürürüm. İçerde bir iki ay yatar, çıkar, seni de öldürürüm” diye tehdit etti. Irak, iddiaya göre, bundan beş gün sonra da küfretti. Irak, savunmasında, aç olduğu için Aktaş’tan para istediğini, onun da kendi rızasıyla 1,5 TL borç verdiğini anlattı. Fatih Sınav ise arkadaşı Emre Irak’ın Aktaş’tan para istediğini kaydederek, “Kimseyi yağmalamadık” dedi.

Irak ve Sınav hakkında Bakırköy Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama sonunda mahkeme, 7 Ocak 2009’da verdiği kararında, Aktaş’ın 3 TL’sinin zorla alınması nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 149. maddesinde düzenlenmiş “birden fazla kişi tarafından yağma” iddiasıyla iki çocuk hakkında onar yıl hapis cezasına hükmetti. Irak’ın cezası, suçun işlendiği tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için ve iyi hali nedeniyle beş yıl altı ay 20 güne, 15’ten küçük olan Sınav’ınki de dört yıl iki aya indirildi. Merdan İlhan’a karşı işlenmiş suç nedeniyle de Irak’a iki yıl dokuz ay on gün, Sınav’a da iki yıl bir ay daha hapis cezası verildi. Mahkeme, “bir daha suç işlemeyeceklerine dair kanaat getirmediğinden” hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı.

Şikayetçi baba isyan etti

Birikim Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde okuyan Fatih Sınav, kararın Yargıtay tarafından onanması üzerine geçen ağustos ayında tutuklanarak, Silivri F Tipi Cezaevi’ne kondu. Yağmalandığı iddia edilen Enes Aktaş’ın babası Hamdi Aktaş, Sınav’ın cezaevine girmesinden sonra savcılığa verdiği dilekçede, şikayetlerini geri çektiklerini belirterek, “Sınav’la ilgili şikayetim olmamıştır. Oğlum, Fatih’in olayla ilgisi olmadığını söylemiştir. Bu olay sonrasında oğlum ve Fatih arkadaşlıklarına devam etmiştir” dedi. Sınav’ın kız kardeşi Esra Sınav, şikayetçi olmadığı halde ceza verildiğini belirterek, “Şikayet, darp raporu, görgü tanığı ve delil olmadığı halde ağabeyi tutukladılar” diyor.