İlkokula bombalı saldırı



Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, Şam yönetiminin kontrolündeki Humus kentinde bir ilkokulun yakınlarında art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin 30'unun çocuk olduğu belirtildi. Yaralılar arasında da çok sayıda çocuk olduğu ifade ediliyor.

Saldırılardan ilkinin bomba yüklü bir araçla düzenlendiği, ikincisinin de saldırganın üzerindeki bombayı patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin sorumlusu Rami Abdül Rahman, saldırının Alevilerin çoğunlukta yaşadığı Akrame semtinde düzenlendiğine dikkat çekti.

Suriye devlet televizyonu olayı "terör saldırısı" olarak aktarırken, Humus vilayetinin valisi Telal El Berazi de hayatını kaybeden çocukların 6 ila 9 yaşlarında olduğunu ve saldırılarda 74 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar üstlenen olmadı. Suriye'deki iç savaşın başlangıcında isyancıların kalesi konumundaki Humus kenti daha sonra Şam yönetiminin kontrolüne geçmişti.