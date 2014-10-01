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Dünya
Deutsche Welle

İlkokula bombalı saldırı

Suriye'nin Humus kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda 30'u çocuk en az 39 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

01 Ekim 2014 22:44


Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin verdiği bilgiye göre, Şam yönetiminin kontrolündeki Humus kentinde bir ilkokulun yakınlarında art arda düzenlenen iki bombalı saldırıda en az 39 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin 30'unun çocuk olduğu belirtildi. Yaralılar arasında da çok sayıda çocuk olduğu ifade ediliyor.

Saldırılardan ilkinin bomba yüklü bir araçla düzenlendiği, ikincisinin de saldırganın üzerindeki bombayı patlaması sonucu meydana geldiği bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Merkezi'nin sorumlusu Rami Abdül Rahman, saldırının Alevilerin çoğunlukta yaşadığı Akrame semtinde düzenlendiğine dikkat çekti.

Suriye devlet televizyonu olayı "terör saldırısı" olarak aktarırken, Humus vilayetinin valisi Telal El Berazi de hayatını kaybeden çocukların 6 ila 9 yaşlarında olduğunu ve saldırılarda 74 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar üstlenen olmadı. Suriye'deki iç savaşın başlangıcında isyancıların kalesi konumundaki Humus kenti daha sonra Şam yönetiminin kontrolüne geçmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Suriye HumusHaklarıMerkeziHumusRami Abdül RahmanAlevilerinAkrameTelal BeraziDeutsche Welle Türkçe AFP/dpa/HS/ÇA

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