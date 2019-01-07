İlkokul yararına golf turnuvası düzenlendi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde bir ilkokula yardım amacıyla yerli ve yabancı 59 golfçünün katılımıyla turnuva düzenlendi.

Taurus Golf Kulübü ve Maxx Royal Golf Kulübü işbirliğinde, 2 yıl önce yaşamını yitiren TUI Hotels And Resorts Turkey Ortak Yönetim Direktörü Mahmud Var anısına bu yıl ikincisi düzenlenen golf turnuvası Belek Turizm Merkezi\'ndeki Maxx Royal Golf Kulübü sahasında yapıldı. Tüm gelirleri Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu\'na yardım amacıyla bağışlanacak turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Titanic Otelleri Sahibi Mehmet Aygün, Ali Kızıldağ, Recep Turan, Şehmus Işık, Ali Şahin, Hakan Duran ve Edip Soyak gibi isimlerden oluşan yerli ve yabancı 59 golfçü mücadele etti.

Bir gün süren ve dün tamamlanan turnuvada \'Gross\' kategorisinde Recep Turan birinci oldu. A kategorisinde 41 skorla Nurettin Katrancı birinci olurken, 37 skorla Cengiz Gülmez ve Başak Ünal ikinciliği paylaştı. B kategorisinde 40 skorla Birol Uygurlu birinciliği elde ederken, ikinciliği 39 skorla Ali Kızıldağ, üçüncülüğü ise 38 skorla Deniz Çuha kazandı. \'En uzun vuruş\' ve \'çukura en yakın vuruş\' ödüllerini ise Şehmus Işık kazandı.

\"TURNUVA HEM \'2019\'A MERHABA\' HEM DE YARDIM TURNUVASI OLDU\"

Turnuva sonunda gazetecilere açıklama yapan Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, \"Kurulduğu tarihten itibaren kulübe büyük destekler veren rahmetli golfçü Mahmud Var anısına golf turnuvası düzenliyoruz. Turnuvanın tüm geliri Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu\'na verilecek. Turnuva hem \'2019\'a merhaba\' hem de yardım turnuvası oldu. Bundan sonra da kulüp olarak bu tür etkinliklerin içinde olacağız\" dedi.

\'ÇOK GÜZEL BİR TURNUVA GERÇEKLEŞTİRDİK\'

Calista Otel Genel Müdürü, Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ ise şunları kaydetti:

\"Kulübün kurucularından Mahmud Var\'ı anmak ve yad etmek üzere turnuva düzenledik. Turnuvayı kulübün misyonlarından biri olan sürdürülebilirliği, sosyal olarak yardımlaşmanın her alanda gerekli olduğu amacından yola çıkarak bir sosyal sorumluluk projesi haline dönüştürdük. Bu amaçla Antalya Kepez\'de bulunan Şehit Hakan Karakaya İlkokulu\'nda ihtiyaç sahibi çocukların bir takım ihtiyaçlarını karşıladık. Okulun ihtiyacı olan klimaların temini ve montaj işlerini de kulüp olarak üstlendik. Çok güzel bir havada, çok güzel bir turnuva gerçekleştirdik ve bu amaca ulaşmak için destek veren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Agaoğlu, iş insanları ve sporculara teşekkür ederim. İnsanlık tarihi boyunca dünyayı çok kısa sürede tükettik. Bu doğanın sürdürülebilir olması konusunda sosyal sorumluluk projelerinin devam etmesi anlamında herkese çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bu golf turnuvasıyla birlikte gelişecek projelerin ilkini gerçekleştirdik. Taurus Golf Kulübü olarak bundan sonra da bu projeler devam edecek.\"

\'OKULUMUZ YARARINA GÜZEL BİR TURNUVA\'

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin de şöyle dedi:

\"Aramızdan erken ayrılan Mahmud Var adına bir golf turnuvası düzenledik. Bu turnuvada hem Mahmud Var\'ı andık hem de bir sosyal sorumluluk projesine adım attık. Okulumuz yararına güzel bir turnuva ve yılın ilk turnuvası oldu. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini artıracağız. Taurus Golf Kulübü olarak bundan sonraki günlerde golf sporunu sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkarma arzusundayız.\"

GELİRİ ÖĞRENCİLER VE OKUL YARARINA HARCANACAK

Turnuvada sporcuların katılım ücretleriyle hayırsever iş insanları ve sporculardan toplanan bağışların Kepez Şehit Hakan Karakaya İlkokulu\'ndaki öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesinde ve okul yararına kullanılacağı belirtildi.

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Turnuvada dereceye girenlere plaketleri Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, Calista Otel Genel Müdürü ve Taurus Golf Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kızıldağ ile ATSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Oyunculardan detay

- RÖP 1: Ali Kızıldağ

- RÖP 2: Recep Turan

- RÖP 3: Cahit Şahin

- Ödül töreni

- Detaylar

(FOTOĞRAFLI)