İlkokul önünde fuhuş pazarlığı şoku

T24-



İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ballıkuyu Semti'ndeki bir evde fuhuş yapıldığı bilgisini edindi. Harekete geçen ekipler, yaptıkları araştırma sonucu, fuhuş pazarlığının nasıl işlediğini saptadı.





Müşteri gibi davranan polis, evi kiralayan D.Y. adlı kadını telefonla arayıp randevu istedi. D.Y. de polislere, yakındaki 26 Ağustos İlköğretim Okulu önüne gidip beklemelerini, kendileriyle ilişkiye girecek kişinin yanlarına geleceğini bildirdi.





Okul önünde bekleyen polisler, yanlarına fuhuş yapmak için gelen 16 yaşındaki N.B.'yi görünce şoke oldu. N.B. gözaltına alınırken, eve yapılan baskında, D.Y. ile müşteri olduğu belirlenen Y.K. de yakalandı.





N.B., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, D.Y. ile Y.K., Emniyet'teki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.