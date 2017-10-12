İlkokul öğretmenine terör örgütü propagandasından 10 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de ilkokul öğretmeni Fatma Saydam\'a, görev yaptığı dönem içinde çalışma arkadaşı öğretmenlere PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuksuz yargılanan 38 yaşındaki sınıf öğretmeni Fatma Saydam son duruşmada hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen kadın ögretmen yaptığı savunmada, şöyle dedi:

\"Üzerimde 1 yılı aşkın bir zamandır bu konu ile ilgili baskı var. Ben sadece HDP\'ye oy verdiğimi söyledim. Terör örgütüne karşı olduğum için HDP\'yi destekledim.\"

Duruşmada aynı okulda öğretmenlik bir kişi tanık olarak dinlendi. Yargılama sonunda mahkeme heyeti Fatma Saydam\'a \'PKK/KCK propagandası yapma\' suçundan 10 ay hapis cezası verdi. Mahkeme hükmün açıklamasını geri bırakarak cezayı erteledi.