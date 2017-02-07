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Yaşam

İlkokul öğretmeni, öğrencisini ders kitabıyla yaraladı!

Öğretmen Muharrem Ş. hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı

07 Şubat 2017 13:00

İstanbul Fatih'te bir ilkokulda 2. sınıf öğrencisi Fırat S.'nin (8) yüzüne sınıf öğretmeni Muharrem Ş.'nin ders kitabı atarak darp ettiği ileri sürüldü. Muharrem Ş. hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı  Memur Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianameye göre anne Türkan S., oğlu Fırat S.'nin yüzünün sol alt tarafında darp izi gördü. Fırat S. bir arkadaşı ile tartışırken öğretmeninin sinirlenip ders kitabını yüzüne fırlattığını söyledi.

Türkan S., konuşmak için okula gittiğinde öğretmenin kitabı fırlattığını kabul ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu.

Muharrem Ş. ifadesinde dağıtılmak üzere sınıfa getirilen Türkçe kitaplarını almak için öğrencilerin birbiriyle yarıştığı sırada Fırat S.'nin yaralandığını söyledi. Muharrem Ş. hakkında 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı.

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