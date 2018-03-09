İlkokul öğrencisini sınıf arkadaşının ağabeyi darp etti iddiası

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da ilkokul öğrencisi Efe Tuğrap T.(7), tartıştığı sınıf arkadaşının ağabeyi İ.S. (20) tarafından iddiaya göre okulda darp edildi. Efe Tuğrap T.\'nin ailesi, darp raporu alarak İ.S.\'den şikayetçi oldu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal İlkokulu 2\'nci sınıf öğrencisi Efe Tuğrap T.\'nin tartıştığı sınıf arkadaşı O.S., olayı ağabeyi İ.S.\'ye anlattı. İ.S., öğle arası geldiği okulda Efe Tuğrap T.\'yi darp etti. Efe Tuğrap T. de dayak olayını ailesine anlattı. Aile, oğullarını hastaneye götürerek darp raporu alıp, İ.S. hakkında şikayette bulundu.

Efe Tuğrap T.\'nin annesi Sibel T., İ.S.\'nin öğle saatinde kardeşine yemek getirdiği sırada olayın gerçekleştiğini ileri sürerek şunları söyledi:

\"Okulun birinci dönemi de bir sıkıntı yaşamıştık bu şahısla, İ.S okulun bahçesinde otururken birisi taş atmış. Bu da taş atanın benim oğlum olduğunu zannederek oğluma tokat atmıştı. Biz durumu da öğretmenlere bildirdik. Öğretmenler de, \'tedbir alırız\' dediler, öyle kaldı. Dönem sonunda karne törenlerinde okulda İ.S. ile karşılaştık. Ben İ.S.\'ye neden benim çocuğuma vuruyorsun, benim çocuğum daha küçük dedim. Bana, \'seninle işim yok\' dedi ve beni duvara doğru itekledi. Biz olay büyümesin diye kimseye bunu anlatmadık. İkinci dönem geçtiğimiz günlerde, okul tam gün eğitim veriyor, bu da kardeşi O.S.\'ye yemek getirmiş, öğle arasında sınıfa girmiş. Öğle arası olduğu için okulda sadece nöbetçi öğretmenle, müdür yardımcısı kalıyor. Okul yönetimi gözden kaçırmış sanırım. Zaten okulda görevli güvenlik yoktu. Sınıfta oğlum Efe Tuğrap\'ı ellerinden tutarak havaya kaldırmış. Oğlum da buna tekme atmış. İ.S. de oğlum Efe\'nin sol omzuna tekmeyle vurmuş. Oğlum düşerek kafasını tahtaya çarpmış. Biz olayı çıkışta öğrendik. Darp raporu alarak karakola giderek İ.S.\'den şikayetçi olduk. Biz okulda gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bu aileyle aramızda herhangi bir husumetimiz yok.\"

MİLLİ EĞİTİM İNCELEME BAŞLATTI

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, okul yöneticileri ve her iki tarafla görüşme yapılacağını belirterek, konunun adli yönünün soruşturulduğunu, kendilerinin de ihmali olanlar hakkında inceleme başlattıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI