İlkokul öğrencisine polis gösterisi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri, dağ ilçesinden otobüs ile getirdiği 16 ilköğretim öğrencisini ilk kez raylı sisteme bindirdi. Şube müdürlüğünde çiçeklerle ağırlanıp, yemek ikram edilen öğrencilere, Vali ve Emniyet Müdürü'nün hazır bulunduğu gösteride, polisin toplumsal olaylara nasıl müdahale edip zanlıları gözaltına aldığı toplumsal olaylarda zanlılara nasıl müdahale edilerek gözaltına alındığı canlandırıldı.



Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'ye bağlı Sırıl İlköğretim Okulu'nda eğitim gören 16 öğrenciyi otobüsle Bursa'ya getirdi. Nilüfer İlçesi'nde inen öğrenciler ilk kez raylı sisteme binerek Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Burada çiçekler ve Türk bayrağı hediye edilerek karşılanan öğrenciler öğle yemeğini polislerle yedi. Öğrenciler yemekten sonra Vali Şahabettin Harput ve Emniyet Müdürü Tahsin Demir'in de katıldığı gösteride, polislerin toplumsal olaylara yaptığı müdahale gösterildi. Polisler slogan atıp, ‘Dağılın’ uyarısına uymayan ve kendilerine saldıran gruba nasıl müdahale edip gözaltına alışını canlandırdı. Gösteriyi alkışlarla izleyen öğrenciler gazetecilerin “Ne anladınız” sorusuna, “Polis amcalar dayak attı” yanıtını verdi. Öğrenciler daha sonra otobüs ile köylerine getirilip okula teslim edildi.

