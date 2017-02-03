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Yaşam

İlkokul öğrencisine 10 bin liralık icra borcu çıkarıldı

Antalya’da 8 yaşındaki Ali Gebeş'e 10 bin 393 liralık icra borcu çıkarıldı

03 Şubat 2017 21:09

Antalya'nın Finike İlçesi'nde zirai ilaç firması tarafından ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Ali Gebeş'e, 10 bin 393 lira borcu olduğu gerekçesiyle icra tebligatı gönderildi. Neye uğradıklarını şaşırdıklarını belirten baba Şeref Gebeş, itirazda bulundu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde ailesiyle oturan Şehit Adem Ovar İlkokulu öğrencisi Ali Gebeş'e, bir zirai ilaç firması tarafından borcundan dolayı 23 Ocak'ta, Finike İcra Dairesi'nden 2017/77 dosya numarasıyla 10 bin 393 TL 85 kuruşluk tebligat gönderildi. Tebligatı alan baba Şeref Gebeş şok oldu. Portakal fabrikasında işçi olan Şeref Gebeş, Finike İcra Dairesi'ne giderek itirazda bulundu.

Söz konusu zirai ilaç firmasından hiç alışveriş yapmadığını belirten Gebeş, “Oğlum fide almış gibi gösterilerek borçlu duruma getirilmiş. Mal teslim fişine imza atarsanız borçlu konuma geliyorsunuz. 8 yaşındaki oğlum borçlu gösterilerek hakkında icra takibi başlatılmış. Gelen tebligata çok şaşırdık. Böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz” dedi.

Aynı firmanın ilçede 40 kişi adına daha fatura keserek haklarında icra takibi başlattığını da icra dairesinde öğrendiğini anlatan Şeref Gebeş, “Kendilerini kınıyorum. Vatandaşlar senetli borçları olmadığı sürece mutlaka fatura üzerinden gelen icra tebligatına en geç 7 iş günü içinde ilgili icra dairelerine giderek itirazda bulunsun. Aksi halde borcu kabul etmiş oluyorsunuz” dedi.

Ali Gebeş ise öğrenci olduğunu, adına kayıtlı sera veya bahçe bulunmadığını, firmadan da alışveriş yapmadıklarını söyledi.

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