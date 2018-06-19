T24 LogoT24 Logo
Gündem

İlkokul öğrencisi serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - MUŞ’un Hasköy ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri’ne giren 11 yaşındaki Davut Yırtıcı boğuldu

19 Haziran 2018 00:34

Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA) - MUŞ’un Hasköy ilçesinde serinlemek için Karasu Nehri’ne giren 11 yaşındaki Davut Yırtıcı boğuldu.
Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde yaşayan Davut Yırtıcı serinlemek için arkadaşları ile birlikte Karasu Nehri’ne gitti. Burada yüzmeye başlayan Yırtıcı, bir müddet sonra girdiği nehirden çıkmadı. Arkadaşları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen köylüler, nehirde arama çalışması başlattı. Yüzme bilen köylülerin yaptığı aramalar sonucu talihsiz çocuğun cesedi nehirden çıkartıldı.
Bu yıl teşekkür belgesiyle Koç Köyü İlkokulu dördüncü sınıftan mezun olan Davut Yırtıcı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Davut Yırtıcı\'nın ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nejdet ARMAĞANMUŞ DHAMUŞun HasköyKarasu NehrineDavut Yırtıcı boğuldu HasköyKoçDavut YırtıcıBuradaYırtıcıbirArkadaşlarıYüzmeBuKöyüDavut YırtıcınınMuş Devlet HastanesineFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24