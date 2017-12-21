İlkokul öğrencisi internette 20 tıklamayla dükkan açabiliyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE\'de online pazarın hızla büyüdüğünü belirten alışveriş sitesi N11.com\'un Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, \"Şu anda ilkokul öğrencisi bile kendi online işyerini açabilir. İnternette 20 tıklamayla bir dükkan açabiliyorsunuz\" dedi.

Antalya Genç İş Adamları Derneği (ANTGİAD) aralık ayı olağan toplantısı Hotel Su\'da yapıldı. Alışveriş sitesi N11.com CEO\'su Won Yong Jo, N11.com Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee, ANTGİAD Başkanı Volkan Barutçu ve iş adamlarının katıldığı toplantıda, e- ticaret\'in Türkiye ve dünya piyasasındaki son durumu ele alındı.

\'TÜRKİYE DIŞA AÇILMA AÇISINDAN BİR PATLAMA YARATTI\'

N11.com\'un 2013 yılında Doğuş Planet tarafından kurulduğunu belirten Won Yong Jo, Türkiye\'nin e-ticaret potansiyeliyle ilgili bilgiler verdi. E-ticaret\'in karşı konulamaz bir duruma geldiğini ve çağın bir gereksinimi olduğunu anlatan Jo, \"Geçmişte mümkün olmayan şeyler şu anda mümkün. Neden e-ticaret yapıyoruz? Bu karşı konulamaz bir network. Türkiye çok büyük bir ülke, dev potansiyeli var. Benim görüşüme göre Türkiye dışa açılma potansiyeli açısından bir patlama yarattı\" dedi.

N11\'İN ANLAMI

Sitenin adı hakkında da bilgi veren Jo, N11\'deki 1\'lerin en iyinin iyisi olmayı temsil ettiğini kaydetti. Müşteri memnuniyeti ve ürün çeşitliliği açısından pazar lideri olduklarına inandıklarını değinen Won Yong Jo, \"Bunu rakamlar açısından değil, müşterinin memnuniyeti ve içerik açısından düşünüyoruz. Tarımsal ürünlere de bir ilgi var. Tarımsal ürünleri platform üzerinden satmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Birlikte büyüyoruz. Bu bizim felsefemiz\" diye konuştu.

N11.com Gelirlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kiho Lee ise sanal mağazaların avantajları ve dezavantajları üzerine sunum yaptı. Web sitelerinde müşteriyi sıkan, bir şeyler satmaya çalışan pazarlama çalışanları olmadığını anlatan Lee, “Her zaman açık bir yer. İstediğiniz zaman istediğiniz ürünü satın alabilirsiniz. Çok fazla çeşit var. İşletmeler içinde e-ticaret\'in artıları var. Mesela maliyetleri büyük oranda düşürüp, verimliliği artırıyor. Olumsuz yanı ise dokunmadan satın alıyorsunuz bir şeyleri\" dedi.

Lee, tüm bu artılara rağmen işletmelerin hep bir bahane üreterek e-ticaret\'ten uzak durduğunu söyledi. 10 yıl önce online bir işletme kurmanın çok zor olduğunu anlatan Lee, “Türkiye\'de online pazar hızla büyüyor. İnsanlar kendi online işletmelerini kurmak için çok zorlanıyordu. Şu anda ilkokul öğrencisi bile kendi online iş yerini açabilir. İnternette 20 tıklamayla bir dükkan açabiliyorsunuz\" dedi.

E-ticaret\'in hiç durmadan sürekli büyüdüğünü vurgulayan Lee, online satın alma rakamlarının 2021 yılında yüzde 72 oranlarına çıkabileceğini söyledi. 2030 yılında büyüyen bu pastanın bir sınıra varacağını da öngördüklerini belirten Kiho Lee, piyasa büyüklüğünün ABD\'den Çin\'e doğru kaydığını söyledi.

Alışverişlerin büyük kısmının artık bilgisayar ortamından mobil sisteme doğru evrildiğini de kaydeden Lee, “E-ticaret\'te mobilin payı çok arttı. N11\'de mobilden yüzde 60\'lık bir aktiflik görüyoruz. Gelecek yıl daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Web platformu azalıyor. Tablet ve mobil daha önemli hale geliyor\" dedi.

ANTGİAD Başkanı Volkan Barutçu ise 13 Ocak\'ta olağan genel kurula gideceklerini, başkanlık seçimi yapacaklarını söyledi.



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