İlkokul öğrencilerinin kulaklarını çeken okul müdürünün 6 yıl, 6 aya kadar hapsi istendi

İstanbul Kadıköy’de geçtiğimiz aralık ayında 9 yaşındaki iki ilkokul öğrencisinin kulağını çekmesinin ardından mağdur çocukları odasında darbettiği iddia edilen okul müdürü A.K. hakkında 2 ayrı suçtan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Şener Birsöz İlkokulu’nun müdürlüğünü yapan şüpheli A.K.’nin 23 Aralık 2021’de odasında oturduğu sırada, okulda öğrenim gören çocuklar tarafından odasının tekmelendiği belirtildi.

Şüpheli A.K.’nin sinirle odasından dışarı çıkarak kapı önünde mağdur çocuklar F.A.B. ve A.Ş.’yi gördüğü anlatılan iddianamede, şüphelinin çocukları kulağından çekerek odasına götürdüğü ve orada öğrencileri dövmeye başladığı iddia edildi. İddianamede şüpheli okul müdürünün mağdur F.A.B. ve A.Ş.’yi ayrı ayrı duvara yaslayarak havaya kaldırdığı, tokat attığı ve kafasını duvara vurduğu anlatılırken iki öğrenciye yönelik hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü.

Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda mağdur çocukların hayati tehlike geçirmeksizin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandıkları belirtildi. Mağdurların anlatımları ile uyumlu yaralanmaların raporda yer aldığı belirtilirken kamera görüntülerinde de şüpheli A.K.’nin çocukları kulağından çekerek odasına götürdüğünün görüldüğü vurgulandı.

İddianamede mağdur çocukların suç tarihinde 9 yaşında oldukları ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre mağdurların kendilerine yönelik gerçekleştirilen eyleme karşı beden ve ruh bakımından kendilerini savunabilecek durumda olmadıkları ifade edildi.

Şüpheli A.K.’nin görevi nedeniyle sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda olan mağdurlara karşı kasten yaralama eyleminde bulunduğu şeklinde iddianamede değerlendirme yapıldı.

6 yıl 6 aya kadar hapis talebi

İddianamede şüpheli A.K.’nin iki çocuğa yönelik "Nüfuzu kullanmak suretiyle beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan çocuklara karşı kasten yaralama" ve "Zincirleme hakaret" suçundan toplamda 1 yıl 3 ay 20 günden 6 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuksuz şüphelinin yargılanmasına başlanması bekleniyor.