İlkokul öğrencilerinin harçlıkları Mehmetçik Vakfı'na

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR 30 Ağustos Zafer İlkokul öğrencileri, harçlıklarını Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

30 Ağustos Zafer İlkokulu öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda mücadele eden askerlere destek vermek amacıyla \"Kahraman Ordumuzu Seviyoruz\", \"Çorbada Senin de Tuzun Olsun\" sloganıyla kampanya başlattı. Kampanya kapsamında öğrenciler, 2 haftada 10 bin 300 TL para topladı. Para, Okul Müdürü Özgür Kurudal, öğretmenler ve öğrencilerin eşliğinde Mehmetçik Vakfı\'nın banka hesabına yatırıldı.

Öğrenciler, banka dekontunu Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı\'na giderek Albay Orhan Ekemen’e teslim etti, birlikte görevli askerlere çiçek dağıttı. Askerlerle sohbet eden öğrenciler, daha sonra toplu hatıra fotoğrafı çekindi.

Öğrencilerin bu duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür eden İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Ekemen, öğretmen ve okul idaresine bu proje için tebrik etti.

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