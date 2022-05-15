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İlkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı

15 Mayıs 2022 16:00

Mersin'in Tarsus ilçesinde ilkokul öğrencilerini taşıyan tur otobüsü üst geçide sıkıştı.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinden Tarsusa gelen ilköğretim öğrencilerini taşıyan 80 ADC 023 plakalı tur otobüsü, Yüzbaşı Yaşar Caddesi’nde 3,50 metre yükseklik uyarısı bulunan üst geçide sıkıştı.

Öğrencilerden 8i hafif yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı öğrencilere ayakta müdahale etti.

Polis tarafından trafiğe kapatılan yol, otobüsün çıkarılmasının ardından yeniden açıldı.

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