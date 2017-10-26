İlkokul öğrencilerinden Türkiye'nin en çok gazete basılan merkezine özel ziyaret

İSTANBUL (DHA) - BEYLİKDÜZÜ Büyükşehir İlkokulu öğrencileri, Türkiye\'de en çok günlük gazete basılan Hadımköy\'deki Doğan Medya Baskı Merkezi\'ni ziyaret etti. Miniklere, günlük gazeteler ile dergilerin hangi aşamalardan geçerek nasıl basıldığı anlatıldı.

Doğan Medya Baskı Merkezi\'nin kapıları, Büyükşehir İlkokulu 3. sınıf öğrencileri için özel olarak açıldı. Okul Müdürü Sefer Ergen ve öğretmenleri eşliğinde Doğan Medya Baskı Merkezi\'ne özel bir ziyaret gerçekleştiren öğrencilere, Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü Haşim Işık ile Lojistik Planlama ve Depo Yönetimi Müdürü Gökmen Bayraktar evsahipliği yaptı. Burada öğrencilere, gazetelerin ve dergilerin hangi aşamalardan geçerek basıldığından, baskı makinalarının nasıl çalıştığına kadar bilgi verildi.

ÖĞRENCİLERE DERGİ SÜRPRİZİ

Ayrıca ziyarette öğrenciler için bir de sürpriz yapıldı. Okullarında çekilen fotoğraflardan oluşan okulun tanıtımını yapan bir dergi basılarak öğrencilere dağıtıldı. Gezinin sonunda ise miniklere, çocuk kitapları ve resim defterlerinden oluşan çeşitli hediyeler verildi.

\"EVSAHLİĞİ YAPMAKTAN MUTLU OLDUK\"

Ziyarete ilişkin konuşan Doğan Dış Ticaret Genel Müdürü Haşim Işık, Türkiye\'nin en büyük baskı merkezinin kapılarını öğrencilere açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların hayal güçlerinin, iş hayatına dair gördüklerine katkı sağlamak için böyle bir organizasyona evsahipliği yaptıklarını belirten Işık, \"Burada çocukların hayal edemeyeceği kadar, kağıt, gazete ve dergi var. Çocuklar burada gazetelerin nasıl basıldığını, dergilerin nasıl oluşturulduğunu gezerek kendi gözleriyle gördüler\" diye konuştu.

OKUL MÜDÜRÜ: UNUTAMAYACAKLARI BİR GÜN OLDU

Okulu Müdürü Sefer Ergen ise bu tür gezilerin öğrencilerin eğitimi açısından önemini vurguladı. Ergen, \"Çocukları matbaa ile tanıştırarak, aslında okudukları dergilerin, gazetelerin kitapların nasıl yapıldığını görsün istedik. Bugün, onlar için unutamayacakları bir gün oldu\" dedi.



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