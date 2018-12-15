İlkokul öğrencilerinden "geri dönüşüm" defilesi

İzmir'de atıkların geri dönüşümle yeniden kullanılabileceğine dikkat çekmek isteyen öğrenciler, poşet, karton, pipet gibi atıklarla hazırladıkları giysi ve eşyaları sokak defilesinde tanıttı.

İzmir'de "Atığını Sıfırla" projesine dikkat çekmek isteyen ilkokul öğrencileri, geri dönüşüm için ayrılan malzemelerden hazırladıkları tasarımlarla sokak defilesi düzenledi.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, TEMA Vakfı ve okullar tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrenciler, karton, plastik poşet, cd, pipet gibi geri dönüşümde değerlendirilebilecek malzemelerden elbise, takı, çanta, saç bandı ve oyuncak tasarladı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren hastanenin Müdür Yardımcısı Emel Çekkin, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve atıkların geri dönüştürülmesine dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Çevre duyarlılığı oluşturmak istediklerini anlatan Çekkin, "Amacımız sokağa atılan atıkların geri dönüşümle yeniden kullanılabileceğine dikkat çekmek. Bu bağlamda bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.