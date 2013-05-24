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Yaşam

İlkokul öğrencileri sınıflarını geçecek

Milli Eğitim Bakanlığı, basında 'ilkokulda sınıfta kalma geri geldi' şeklinde yer alan bazı haberlerine ilişkin açıklama yaptı

24 Mayıs 2013 21:27

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde ulusal basında 'ilkokulda sınıfta kalma geri geldi" şeklinde bazı haberlerin yer aldığı belirtildi.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde, 21 Temmuz 2012'de 'ilkokullarda öğrenciler sınıf tekrarına bırakılmayacaktır' şeklinde değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, değişiklik sonrası illerden 'okula devam etmeyen ilkokul çocukları da mı' sınıfı geçecek şeklinde görüş sorulduğu, bunun üzerine Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nce illere görüş yazısı gönderildiği bildirildi.

Görüş yazısında, "okula hiç devam etmeyen çocukların sınıfta kalacaklarının" bildirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul 1, 2. ve 3. sınıflarda haftada 6 ders, 4. sınıflarda 9 ders okutulmaktadır. Bazen öğretmenlerimiz devam etmeyen çocuğa sehven (örneğin beden eğitimi dersinden) not veriyor. Diğer 5 dersten not almamış oluyor. Yazımızda 'yeteri kadar not almamış öğrenciler sınıfta kalacaktır' derken derslerden 40-45-80 gibi puan değil de her ders için karnesine düşürülebilecek bir not kastedilmektedir.
Söz konusu yazıda başarısızlığından dolayı sınıf tekrarına bırakılacak öğrencilerle ilgili bir yorum ve talimat verilmemiştir ve okula devam eden tüm ilkokul öğrencileri sınıflarını geçeceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 48. maddesinde 'ilköğretim kurumlarında bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem notunun aritmetik ortalaması her ders için 2'den aşağı olamaz' ifadesi geçerli olmaya devam etmektedir. Dolayısıyla yeni bir uygulamanın getirildiği ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır."

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