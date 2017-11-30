İlkokul öğrencileri, kelebek hastası çocuklar için waffle yaptı

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde ilkokul öğrencileri kelebek hastası çocukların tedavileri için 800 waffle yaparak sattı.

Reşadiye Mahallesi\'nde bulunan Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri sınıf öğretmeleri Ece Ermeydan\'a kelebek hastası çocuklar tedavilerinde kullanılmak üzere okullarında bir yardım çalışması yapmak istediklerini bildirdi. 30 öğrenci durumu aileleriyle de paylaşarak yardım istedi. Bunun üzerine öğrenciler okulda waffle yapıp satma kararı aldı. Ailelerinin yardımları ile iki günde 5 TL\'den 800 waffle yaparak okul bahçesinde ve okul içinde sattılar. Sınıf öğretmeni Ece Ermeydan, öğrencilerinin kelebek hastalığı ile ilgili kendi yaşıtları için bir şeyler yapmak istediklerini belirterek, şöyle dedi:

\"Öğrencilerim derste yanıma gelerek kelebek hastası olan çocuklar için birşeyler yapmak istediklerini söylediler. Sınıf olarak durumu ailelerine ve onlarında düşünceleri almalarını söyledim. Ertesi gün sınıf öğrencilerimiz ve velilerimiz okulda bir görüşme yaparak waffle yapma kararı çıktı. Öğrenciler ve velilerimizle birlikte çalışmaya başladık. iki gün gibi kısa sürede 800 waafle yaptık. Önce kendi okulumuzun öğrencilerine, daha sonra da okulun bahçesine satış standı kurduk. Bu iki gün gibi kısa sürede hem okul velilerimiz hem de bölgede bunu duyanlar gelerek katkı sağladılar. Güzel bir çalışma oldu. Öğrencilerimin hepsini kutluyorum. Bu toplanan gelirin tamamını kelebek hastası çocuklarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere Hayaller Gerçek Olsa Derneği\'ne bağışlayacağız.\"

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