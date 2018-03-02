İlkokul öğrencileri İngilizce'yi üniversitede öğreniyor

İSTANBUL, (DHA) – ALTINBAŞ Üniversitesi, ilkokul öğrencilerinin yabancı dil öğrenmelerine katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi. Proje kapsamında ilkokul 4’üncü sınıf öğrencileri üniversiteye gelerek İngilizce öğreniyorlar.

Ekim ayında uygulamaya geçen projede öğrenciler haftada 4 saat İngilizce eğitimi alıyor. Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk, “Öğrencilerin hayatlarına dokunmak ve geleceklerine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

“İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ ÜNİVERSİTEMİZE NEŞE KATIYOR”

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Merve Selçuk, erken yaşta İngilizce öğrenmenin önemine dikkat çekti ve “Yabancı Diller Yüksekokulu olarak bulunduğumuz Bağcılar\'a bağlı Mahmutbey Mahallesi öğrencilerinin hayatına dokunmak istedik. Öğrenciler üniversitemize gelerek buraya neşe katıyorlar. 4’üncü sınıfa giden öğrencilerin burada üniversite öğrencilerini ve öğretmenlerini görerek rol model almalarını istiyoruz. Projeyi bu amaçla gerçekleştirdik. Öğrencilerimizin kullandığı kitapları da üniversitemiz sağladı. Ekim ayından itibaren öğrenciler buraya geliyor ve haftanın iki günü ikişer saat yabancı dil eğitimi alıyorlar. Dersleri üniversitemizin iki öğretmeni dönüşümlü olarak gerçekleştiriyor” dedi.

“HER ÖĞRENCİNİN ÖĞRENME HIZI FARKLILIK GÖSTERİYOR”

İlkokul öğrencilerine İngilizce dersi veren Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı Burcu Ocak, öğrencilerin öğrenme hızlarının birbirinden farklı olduklarını ancak geldikleri zaman itibariyle iyi bir gelişme kaydettiklerine değindi ve “Çok daha hızlı ve biraz daha yavaş öğrenen öğrenciler oluyor ama biz onları farklı gruplarda bir araya getirerek birbirlerinden de öğrenmelerini sağlıyoruz. Böylece kimseyi geride bırakmadan ya da çok ileri götürmeden eşit düzeyde öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Derslerde çok güzel vakit geçiriyoruz. Öğrencilerin etkinliklerde çok hızlı öğrendiklerini de görüyoruz, sorduğumuz sorulara çok hızlı cevap verebiliyorlar. Dersleri oyun temelli işliyoruz. İngilizceyi şarkılar söyleyerek ve canlandırarak öğretiyoruz” dedi.

“OKULDAKİ DERSLERİMİZE KATKI SAĞLADI”

Altınbaş Üniversitesi\'ne gelerek İngilizce dersi alan 10 yaşındaki ilkokul öğrencileri, aldıkları dersin okullarında gördükleri İngilizce dersine katkı sağladığını söylediler. 4’üncü sınıf öğrencisi Ege Gürbüz, “Burada her şeyi eğlenerek öğretiyorlar. Bütün öğretmenlerime teşekkür ederim. İngilizce dersini çok seviyorum” dedi. 10 yaşındaki öğrenci Meltem Önalan ise, “Üniversitede çok fazla bilgi öğreniyoruz. Hem öğreniyor, hem eğleniyor hem de keyifli vakit geçiriyoruz. Ben en çok İngilizce konuşmaktan hoşlanıyorum” şeklinde konuştu.

Altınbaş Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu gelecek sene ilkokul öğrencileri için Almanca eğitimi ve çevre okullardaki öğretmenlere de İngilizce eğitimi projelerini hayata geçirecek.

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