İlkokul öğrencilere her sabah sıcak çorba dağıtıyor

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KANDIRA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde, zabıta memuru Mehmet Pınar, her sabah lokantada yaptırdığı mercimek ya da ezogelin çorbasını ilkokul öğrencilerine bardakta ücretsiz dağıtıyor.

Her sabah saat 07.00\'de Kandıra Kayıplar Mahallesi\'ndeki Yunus Emre İlkokulu\'nun önüne gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli zabıta memuru Mehmet Pınar, öğrencilere ücretsiz çorba dağıtıyor. İzmit\'te lokanta ile anlaşarak çorbayı burada yaptırdığını belirten Pınar, çorba dağıtma fikrinin ise başka bir belediyenin bu hizmeti hayata geçirmesinden sonra aklına geldiğini söyledi. Okulu belirledikten sonra getirdiği çorbadan numune alındığını ve incelendiğini de söyleyen Mehmet Pınar, sorun belirlenmemesi üzerine çocuklara dağıtmasına izin verildiğini belirtti. İlkokul öğrencilerine sabahları bardakta mercimek ya da ezogelin çorbası dağıtan Pınar, her yıl ocak, şubat ve mart aylarında bu hizmeti gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Çocukların derse başlamadan önce sıcak çorba içmesi için böyle bir hizmete başladığını anlatan Mehmet Pınar, \"Başka bir belediyede çorba çeşmesi gördüm. Bir sabah ben de içtim. Çok hoşuma gitti. \'Bu projeyi ben de yapabilir miyim?\' diye düşündüm. Araştırdım. Ben bu bölgenin çocuğu olduğum için ve ulaşım sorunu olmadığı için bu işi burada yapmaya karar verdim. Buraya belediye otobüsü ile gidip geliyorum. Güzel bir iş yaptığıma eminim. Ben bunu Allah için yapıyorum. İnşallah bu proje başkalarına da örnek olur. İzmit\'te bir lokanta ile anlaştım. Bundan önce 3-4 tane lokanta gezdim, çorba yaptırabilmek için. Kimisi yüksek fiyat istedi, kimisi de hiç kabul etmedi. En son girdiğim lokantadaki ağabeyimiz beni kırmadı. Son umudumdu zaten. Daha sonra birlikte bu yola çıktık. Ben malzemeyi alıyorum, ağabey de lokantasında çorbayı hazırlıyor. Sonra ben burada dağıtıyorum. Şu ana kadar kötü bir tepki almadım. Her sene ocak, şubat ve mart aylarında bunu yapmayı düşünüyorum\" dedi.



