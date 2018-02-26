İlkokul mezunu Sermin hanıma üniversitede konferans verdirten başarısı

Fuat KARS- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Kestel ilçesine bağlı Saitabat köyünde yaşayan Sermin Cakalıoğlu, kendisi gibi ilkokul mezunu olan 9 köy kadınI ile dernek kurdu. Kadınlar daha sonra evlerinde yaptıkları salça, reçel ve makarnaları satarak para kazanmaya başladı. Köylerindeki merada inşa ettikleri tek katlı binada kahvaltı servisi yapan kadınlar, daha sonra işlerini büyütüp burayı 2 katlı restoran haline getirdi. Davet edildiği üniversitelerde ve belediyelerde verdiği konfrenslarla başarısını anlatan Sermin Cakalıoğlu\'nun başarısı, yabancı gazete ve dergilere de konu oldu. Cakalıoğlu, kendilerine imrenen diğer köy kadınlarının kurdukları dernekleri birleştirerek federasyon oluşturdu.

Sermin Cakalıoğlu, Bursa\'nın Kestel ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olan Saitabat Köyü\'nde çiftçilik yapan Rabia ve İsmail çiftinin 4 çocuğundan ikincisiydi. Çok istemesine rağmen ekonomik sıkıntılar yüzünden ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine ara veren Sermin Cakalıoğlu, Ali Cakalıoğlu ile evlendi. İş adamı olan eşinden 4 kız çocuğu dünyaya getiren Sermin Cakalıoğlu\'nun en büyük özlemi köyde yaşayan ve en tahsillisi ilkokul mezunu olan kadınların isterlerse her şeyi yapabileceklerini kanıtlamaktı. Kolları sıvayan Sermin Cakalıoğlu önce 2002 yılında ilkokul mezunu 9 kadın ile Saitabat Köyü Kadınları Kalkınma Kooperatifi\'ni kurdu. Derneklerine para kazanmak için evlerinde yaptıkları salça, reçel ve makarnaları satan Sermin Cakalıoğılu, daha sonra ikna ettiği muhtardan köy meydanında bulunan araziyi derneklerine alıp eşinden aldığı ödünç para ile bu alana tek katlı restoran yaptırdı. Burada evlerinden getirdikleri yumurta, tereyağı, reçel ve diğer yiyecekler ile misafirlerine kahvaltı sunan Sermin Cakalıoğlu, üzerine kayıtlı evi ipotek ettirip bankadan aldıkları kredi ile tek katlı olan restoranlarının üzerine bir kat daha çıktı. Osmanlı mimarisine göre burayı düzenleyen kadınlar, gözlemesinden mıhlamasına, çeşitli peynir ve zeytinlerden yağ, bal ve reçeline kadar kendi ürettikleri yiyeceklerle müşterilere kişi başı 35 liraya kahvaltı vermeye başladı.

Kısa sürede kaliteleri duyulan ve kamu oyu oluşturan Saitabat Köyü Kadın Derneği\'nin sahip olduğu şu andaki değeri 2,5 milyon lira olan restoranda hafta sonları kahvaltı yapmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Bazı günler gelen müşterilerine fiş vererek sıraya aldıklarını söyleyen Sermin Cakalıoğlu, yakaladıkları başarısının uluslararası gazete ve dergilere de manşet olduğunu belirtti.

Yurt dışından kendilerini görmek, kahvaltı yapmak ve görüntü almak için misafirlerinin geldiğini söyleyen Cakalıoğlu, başarısını anlatması için Üsküdar Üniversitesi\'nde arkadaşları ile konferans verdiklerini, bir çok belediyeden ise düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak katılması için davet aldığını söyledi.

FEDERASYON KURDULAR

Bursa\'da kendilerini örnek alan 26 köy ve mahalledeki kadınların dernek kurduklarını, bunlar ile federasyon oluşturduklarını ifade eden Sermin Cakalıoğlu, \"Artık köy kadınlarının ilkokul mezunu da olsa neler yapabileceğini çok güzel kanıtladık. Saitabat Köyü\'ndeki arkadaşlarım ilkokul mezunu olmasına rağmen gelen yabancı turistlerle konuşmak için İngilizce kursuna katıldılar, ayrıca diksiyon eğitimi aldılar. Köyümüzdeki restoranımız görenleri büyülüyor. Müşterilerimizin sayısı artıyor. Aynı zamanda federasyon oluşturduk, bu federasyonda merkezinde de benzer kahvaltı veriyoruz, organik ürünler satıyoruz. İlkokul mezunu olarak üniversite kürsüsünden başarının sırrını anlatmamız, öğretim üyeleri ile öğrencilerin sorularını yanıtlamamız bizi çok mutlu ediyor\" dedi.



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