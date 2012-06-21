İlkokul mezunları ehliyet alabilecek

AKP tarafından torba yasanın içine konulan bir maddeyle 1997'den önce ilkokuldan mezun olanlar ehliyet alabilecek.



AKP tarafından meclise getirilen torba yasada, ilkokulu bitiren vatandaşların ehliyet almalarına imkan verecek bir madde yer aldı.

Bugün gazetesinin haberine göre, tasarı yasalaşırsa 2011 yılında ehliyet alma hakkını kaybedenlerden, 1997 yılı öncesi ilkokuldan mezun olanlar ehliyet alabilecek.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 41 inci maddesi (b) bendinde, 05 Temmuz 2011 tarihinde yapılan değişiklik ile ilkokul mezunu vatandaşların A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücü belgelerini alma hakkı kaldırıldı.

Yine, daha önceden herhangi bir sürücü belgesi (otomobil, traktör, motosiklet, kamyon) olup da bu belgesini farklı sınıf (otobüs, çekici vb) bir sürücü belgesiyle değiştirmek isteyen ilkokul mezunları da aynı yasa ile bu haktan mahrum bırakıldı.



Belge de değiştirecekler



TBMM'ye AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve 8 milletvekilinin verdiği torba teklif ile 1997 yılından önce ilkokulu bitirenlere ehliyet alma hakkı ve ehliyetlerini başka sınıf sürücü belgeleri ile değiştirme hakkı tanınacak.

Kanun teklifinin önümüzdeki günlerde komisyonlarda görüşülerek genel kurulun gündemine geleceğini belirten Yılmaz Tunç, teklifin Meclis tatile girmeden önce yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.



Otomatik vitesli araçlarla sınava girilebilecek



Torba yasa ayrıca ehliyet sınavına otomatik vites araçlar ile girebilmenin de önünü açıyor. Teklifte "Ülkemizde satılan otomobillerin belirli bir kısmı otomatik vitesli araçlardan oluşmaktadır. Özellikle bayan ve ileri yaş grubunu oluşturan sürücülerin, düz vitesli araçla eğitim görmeleri bir takım güçlüklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Belki de ömrünün sonuna kadar otomatik araç kullanacak olan bir sürücünün, eğitimde otomatik vitesli bir araç yerine düz vitesli bir araçla eğitim görmesi, mantık açısından da doğru değildir." İfadelerine yer verildi.