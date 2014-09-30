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'İlkokul çağındaki kız çocuğunu kadına dönüştürmeyi öneren yaklaşımı sonuna kadar reddediyorum'

Sezen Aksu, ortaöğretimde başörtüsü kararına yönelik bir açıklama yaptı

30 Eylül 2014 22:47

Sanatçı Sezen Aksu’nun 29 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu sahnesindeki şovunda söylediği sözlerin şov olduğunu dile getirirken, ortaöğretimde başörtüsü kararını 'sonuna kadar reddettiğini' dile getirdi.

Sezen Aksu, www.sezenaksu.com.tr isimli kişisel internet sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sezen Aksu’nun 29 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu sahnesindeki şovunda özgürlükler üzerine dile getirdiği sözlerinin ardından yaptığı bilgilendirme açıklamasıdır...

“Meraklıların bilgisine,
 
Sınırsız özgürlükten yanayım. Bir yetişkinin kendi iradesiyle verdiği her kararın, inançlarının, fikir ve düşüncelerinin önünde saygıyla eğilirim ve her türlü ayrımcılığın külliyen karşısındayım. Bütün yaşamım bunun örnekleriyle doludur.
 
Ancak henüz ilkokul çağındaki bir kız çocuğunun başını örterek, onu küçük bir kadına dönüştürmeyi öneren bu cinsiyetçi yaklaşımı sonuna kadar reddediyorum. Mesele budur; sahnede olup biten de hicivdir, şovdur.”
 
Sevgilerimle,
Sezen Aksu

 

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