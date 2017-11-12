İlkokul arkadaşları 42 yıl sonra aynı sıralarda buluştu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesindeki Alipaşa İlkokulu\'nun 1975 yılı mezunları, sosyal medya üzerinden haberleşerek, 42 yıl sonra okulun sıralarında bir araya geldi. Buluşmaya emekli sınıf öğretmenleri Yüksel Bigün\'ü de davet eden mezunlar, yıllar önce eğitim aldıkları sınıfta yeniden ders işledi.

Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi\'ndeki Alipaşa İlkokulu\'ndan 1975 yılında mezun olan Engin Çelik, sınıf arkadaşlarını bulup, bir araya getirmek için çalışma başlattı. Sosyal medya üzerinden birbirini bulan 20 sınıf arkadaşı, İzmir\'de yaşayan Yüksel Bigün isimli öğretmenleriyle de haberleşerek, 42 yıl sonra mezun oldukları okulda buluşma kararı aldı. Türkiye\'nin değişik illerinden Çorlu\'ya gelen 1975 yılı mezunları, Alipaşa İlkokulu\'ndaki sınıflarında bir araya gelerek, hasret giderdi.

İsmini hatırladığı sınıf arkadaşlarını sosyal paylaşım sitesinden bularak, onlara okullarında bir araya gelme düşüncesinden bahsettiğini anlatan Engin Çelik, \'\'Aslında bu organizasyonu geçen yıl başlattık; ancak çok katılım sağlayamadık. Sosyal medya üzerinden ismini hatırladığımız arkadaşlarımızı tek tek bularak, konuyu anlattık. Türkiye\'nin birçok noktasında yaşayan sınıf arkadaşlarımızla 42 yıl sonra bir araya gelerek, güzel bir katılım sağladık. Sınıf öğretmenimizi de sosyal medya üzerinden bularak, onu da davet ettik. Kendisi de bizleri kırmayarak, İzmir\'den Çorlu\'ya geldi. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bundan sonraki yıllarda da devam ettirmeyi planlıyoruz\'\' diye konuştu.

\'ÇOK DUYGULANDIM\'

Buluşmaya davet edildiğinde çok duygulandığını dile getiren emekli sınıf öğretmeni Yüksel Bigün ise 42 yıl sonra öğrencileriyle yeniden bir araya gelmenin kendisine çok güzel bir enerji kazandırdığını söyledi. Bir süre okul bahçesinde sohbet ederek, hasret gideren 75 mezunları, daha sonra yıllar önce eğitim aldıkları sınıfa girerek, öğretmenleriyle yeniden ders işledi. Sembolik karne dağıtımının da yapıldığı organizasyon sonunda Atatürk büstünün önünde toplu fotoğraf çektiren sınıf arkadaşları, gelecek yıl tekrar buluşmak üzere okuldan ayrıldı.



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