İlköğretimde '13 yaşındaki kıza gebelik testi' skandalı

T24- Büyükçekmece Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlköğretim Okulu'nda 7. sınıf öğrencisi E.K. erkeklerle geziyor diye müdür talimatıyla dersten çıkarıldı, hademe tarafından gebelik testine tabi tutuldu.







Bu okulda gebelik testi var... Büyükçekmece Güzelce Cevdet Zebure Kotan İlköğretim Okulu'nda yaşandığı belirtilen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti: 7. sınıf öğrencisi E.K. (13), 'erkeklerle çok geziyor' diye kadın hademe tarafından dersten çıkarıldı. Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, müdür talimatı olduğu gerekçesiyle tuvalete götürülen ve kıyafeti çıkarılan kızdan gebelik testi için idrar örneği alındı. E.K. de yaşadıklarını olayı ailesine anlattı.

Kızımı 'Fahişelikle' suçladı

Baba Ş.K., Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, 'Kızım müdür Y.K. tarafından Türkçe dersinden çıkartılarak hademe eşliğinde zorla götürüldüğü tuvalette, müdür dışarıda kalmış, kızım darp edilmiş, idrarı alınarak gebelik testi yapılmıştır. Rehberlik öğretmeninin karşı çıkmasına rağmen müdür kızımı fahişelikle suçlamıştır. Tüm öğretmenler de şahittir' dedi.

İntihara kalkıştı

Dilekçenin devamında, 'Bu yapılanların ardından kızım intihara teşebbüs etmiştir. O günden beri de okula gitmemektedir. Çocuğumun psikolojik ve fiziksel olarak hayata tutunması zora sokulmuş olup sorumluların yargı önüne çıkartılarak cezalandırılmasını istiyorum' denildi.

Soruşturma başlatıldı

Dilekçe üzerine soruşturma başlatıldı. Baba Ş.K., 'Kızımın ayrıca özürlü olduğunu söylediler. Bunun üzerine hastanelere gittik. Yapılan tetkiklerde kızımın sağlam olduğu ortaya çıktı. Artık o okula gitmek istemiyor. Psikolojik destek almak için gerekli kurumlara başvuracağız' diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Avni Sandıkçı şunları söyledi: Müfettişler görevlendirildi. Bu tür iddiaların olmadığı tespit edilmiştir. Böyle olunca da dosya kapatılmış. Çocuğun yalan söylediği kanaatine varıldı. Ailenin bu dedikoduyu neden çıkardığına anlam veremedik. Derhal soruşturma başlatacağız. Olayın en ince ayrıntısına kadar soruşturacağız.