66 aylıkların okul kaydında yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, 4+4+4 sistemiyle başlayan okula başlama yaşı tartışmaları konusunda önemli bir adım attı. Yeni yönetmeliğe göre, okul müdürlüklerince, 66, 67 ve 68 aylık olanlar veli dilekçesiyle, 69, 70 ve 71 aylık olanlar ise sağlık raporuyla okul öncesi eğitime yönlendirilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yer alan Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 15'inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklik şöyle:

"Okul müdürlükleri, yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 66, 67 ve 68 aylık olanları, velisinin vereceği dilekçeyle, 69, 70 ve 71 aylık olanları ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporuya okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir."