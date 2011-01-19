-İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM BURSLARINA ZAM ANKARA (A.A) - 19.01.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, maddi desteğe muhtaç ve başarılı öğrencilere, ilköğretim ve ortaöğretimde karşılıksız olarak verilen burs miktarlarının yüzde 18 oranında artırıldığını bildirdi. Bakan Çubukçu yaptığı açıklamada, maddi desteğe muhtaç ve başarılı öğrencilere ilköğretim ve ortaöğretimde karşılıksız olarak verilen burs ücretlerinde önemli bir iyileştirme sağlandığını söyledi. Çubukçu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte gerçekleştirilen protokolle 2011 yılının ilk ayından geçerli olmak üzere uygulanmakta olan 1500 bursluluk göstergesinin 1700'e çıkarıldığını belirtti. Bakan Çubukçu, ''Öğrenci burs ücretlerinde yüzde 18'lik önemli bir artış sağladık. Memur maaşlarına uygulanan katsayı artışının yanı sıra, bursluluk göstergesinin de artırılmasıyla önceden aylık verilen 89 TL, Ocak 2011'den itibaren ayda 105 TL olarak gerçekleştirilecek. Üçer aylık dönemler halinde verilen bursluluk yardımından yaklaşık 211 bin öğrenci yararlanıyor. Temmuz ayına kadar üç ayda bir olmak üzere 315 TL karşılıksız burs desteği sağlayacağız. Temmuz ayında ise memur maaşlarına yansıtılacak artışla birlikte burs ücreti 109 TL olacak. Böylece maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı çocuklarımıza katkı sağlamış olacağız'' diye konuştu.