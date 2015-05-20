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İlköğretim okulunun 'Türk Büyükleri Köşesi'ne Erdoğan da girdi

İstanbul Hacı İlbey İlköğretim Okulu'nda hazırlanan köşede Erdoğan birinci, Mehmet Akif Ersoy'da ikinci sırada yer aldı

20 Mayıs 2015 16:16

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Hacı İlbey İlköğretim Okulu'nda hazırlanan 'Türk Büyükleri Köşesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da yer aldı.

Birgün'den Diren Deniz Sarı'nın haberine göre, okulun duvarına asılan 'Türk Büyükleri Köşesi' sıralamasında birincilik Erdoğan'ın olurken ikinci sırada ise Mehmet Akif Ersoy yer alıyor.

Hacı İlbey İlköğretim Okulu'nun duvarlarına asılan 'Türk Büyükleri Köşesi'nde yer alan isim sıralaması şu şekilde:

1-Recep Tayyip Erdoğan

2- Mehmet Akif Ersoy

3-Fatih Sultan Mehmet

4- Kanuni Sultan Süleyman

5-Hacı İlbey

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