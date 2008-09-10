İlköğretim okulunda kene

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki bir ilköğretim okulunun tuvaletinde 20'den fazla kene bulundu.

Selçuklu İlköğretim Okulu'nun tadilatta bulunan bölümünde çalışan işçiler, öğrencilerin kullandığı tuvaletlerde 20'den fazla kene buldu.

İşçiler, önce çalıştıkları bölümde kene gördüklerini, bunun üzerine durumu okul müdürüne bildirdiklerini söyledi.



Dün gece de öğrencilerin kullandığı tuvaletlerde çok sayıda kene bulduklarını anlatan işçiler, durumu anlattıkları öğretmenlerin, keneleri alarak sağlık ocağına götürdüklerini bildirdi.

Gece çalıştıkları bölümde yattıklarını belirten işçiler, kene gördükten sonra tedirgin olduklarını kaydettiler.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okulda incelemelerde bulundu. Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin ise sağlık ocağına bırakılan kenelerin Elazığ Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilerek, bakteri taşıyıp taşımadıklarına bakılacağını söyledi.

