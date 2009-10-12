İlköğretim okulu öğrencisine markette işkence

Gaziantep'te bir markette, ilköğretim okulu öğrencisine, hırsızlık yaptığı iddiasıyla işkence yapıldığı ileri sürüldü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şahinbey İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Enes E'nin babası Şeref E, Şehitkamil Polis Merkezine başvurarak, markette oğluna işkence yapıldığını bildirdi.

Şeref E, oğlunun hırsızlık yapacak biri olmadığını, bu nedenle markete giderek görevlilerle görüştüğünü, güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu hırsızlık yapan çocuğun bir başka çocuk olduğunun belirlendiğini söyledi.

Market işletmecisi ile marketin güvenlik görevlilerinin hırsızlık yaptığı suçlamasıyla oğlunu marketin deposuna indirdiklerini, orada burnunu sıktıklarını, tuvalet temizliği yaptırdıklarını, tek ayak üzerinde durdurduklarını, ardından şınav çektirdiklerini ve kapalı yerde 3 saat alıkoyduklarını iddia eden baba Şeref E, bu kişilerden davacı olduğunu belirtti.

Babanın başvurusu üzerine soruşturma başlatan Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, market işletmecisi ve güvenlik görevlilerinin ifadelerini aldı.

Market işletmecisi ve güvenlik görevlileri, marketten hırsızlık yaptığı belirlenen çocukları bir süre beklettiklerini ve daha sonra markete çağırdıkları ailelerine teslim ettiklerini söyledi.

Enes E'nin, marketten hırsızlık yapan bir başka çocuk zannedilerek alıkonulduğunu belirten market işletmecisi Mehmet K, baba ile yapılan görüşme sonrasında güvenlik kameraları izlendiğinde yanlışlığın fark edildiğini ifade etti.

Mehmet K, hatalı olduklarını kabul ettiklerini ve Şeref E'den özür dilediklerini bildirdi

Market İşletmecisi Mehmet E, çocuğa tuvalet temizletildiği, şınav çektirildiği, tek ayak üzerinde durdurulduğu, karanlık odaya kapatıldığı, soğuk hava odasında alıkonulduğu iddialarının doğru olmadığını, ancak güvenlik görevlisinin korkutmak amacıyla çocuğun burnunu sıkmasının doğru olduğunu savundu.

Polisin olaya ilişkin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.