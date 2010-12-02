-İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ''İSTANBUL'' DERSİ İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından hazırlanan ''Evimiz İstanbul'' projesi kapsamında, ilköğretim okullarında ''İstanbul'' dersi okutulmaya başlandı. Serbest etkinlik dersinin 1 saatinde ''İstanbul'' konusunu işleyen öğrenciler, ellerindeki kameralarla İstanbul'un tarihi mekanlarını görüntüleyip, Boğaz manzaralı resim çiziyorlar. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıyla geliştirdikleri proje kapsamında okulların 5 saat olan serbest etkinlik dersinin 1 saatinde, İstanbul'un ders olarak okutulmasına karar verdiklerini söyledi. Yıldız, İstanbul dersiyle, İstanbul'da yaşayan, ama İstanbul'u yaşayamayan ilköğretim çağındaki çocuklarda kent kültürü bilincini geliştirmeyi, kentin kültürel dokusu üzerinde farkındalık yaratmayı, kentsel aidiyet duygusunu güçlendirmeyi, kültür ve sanat konusundaki yaratıcılıkları desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. -BU DERSİN KİTABI YOK- İstanbul dersinin okullarda okutulmaya başlandığını, projenin 17 Haziran 2011'de sona ereceğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: ''3 kuşaktır İstanbul'da bulunduğu halde insanlar 'İstanbulluyum' diyemiyorlar. Çocuklarda kent bilincini oluşturmak, aidiyet duyusunu geliştirmek bakımından bu dersin önemi çok büyük. Bu dersi programa alınca insanlar 'Dersin kitabı olacak mı?' dediler. Bu dersin kitabı şehrin kendisidir. Hayatı okumak tabirinden yola çıkarak, bir şehri okuyabilir, yeniden bütün tarihi dokusuyla keşfedebilir, bütün güzellikleriyle yeniden yaşayabilir, bütün farklılıklarını görebiliriz. İstanbul, medeniyetler başkenti. Bütün dinlerin birlikte yaşadığı, nefes aldığı tarihi ve doğal güzellikleriyle gözleri kamaştıran büyülü bir kent. İstanbul'u bu açıdan çocuklarımız daha iyi tanıyacaklar.'' -''DERSİN MÜFREDATI ŞEHRİN KENDİSİ''- Bu derste, çocukların, İstanbul için bestelenen şiirleri, şarkıları okuyacağını anlatan Yıldız, bir ders saatinde kameralarını alıp şehre ineceklerini ve tarihi yarımadada şehri dolaşıp fotoğraf ve görüntü çekeceklerini söyledi. Dersin bir gününde ise Boğaz'da oturup resim çizeceklerini bildiren Yıldız, ''Şairlere ilham kaynağı olan İstanbul'la ilgili bir şiir ezberlemeyecekler, çocuklar kendileri şiir yazacaklar. Kentin sokaklarında dolaşacaklar, müzelerini gezecekler, oralarda etkinlikler yapacaklar. Mülki amirlerle zaman zaman temas kuracaklar. Çocuklar bu şekilde şehrin yönetimiyle tanışmış olacaklar. Bu dersin müfredatı, eğitim araçları, ders kitapları bizzat şehrin kendisi'' diye konuştu. Yıldız, ilköğretim okullarındaki serbest etkinlik derslerinden birinin de okuma dersi olduğunu belirterek, çocukların bu derste de İstanbul'la ilgili kitaplar okuduğunu kaydetti. Muammer Yıldız, okullarda ''İstanbul kitaplığı'' da oluşturacaklarını bildirdi.