İlköğretim öğrencisine tecavüz

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, evlerinde kalan ilköğretim okulu öğrencisi kıza tecavüz ettiği iddia edilen üniversite öğrencisi tutuklandı.



İddiaya göre, ailesiyle tartışan ilköğretim okulu 8. sınıf öğrencisi H.A (14), bir süre sonra evden ayrılarak ismi açıklanmayan kız arkadaşıyla buluştu. Arkadaşına evine gitmeyeceğini belirten H.A, kendisine kalacak yer bulmasını istedi.



Bunun üzerine arkadaşı, H.A'yı, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencisi Aykut D'nin de (19) kaldığı erkek arkadaşının evine götürdü. Bu arada, H.A'nın ailesi polise müracaat ederek kızlarının kayıp olduğunu bildirdi. Araştırma başlatan polis, ulaştığı yakın arkadaşına

H.A'yı cep telefonundan aramasını isteyerek bir yerde buluşmaları konusunda yönlendirdi.



Polis, buluşma yerine gelen genç kızı, ailesine teslim etmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. İfadesi alınan H.A'nın, evlerinde kaldığı Aykut D'nin kendisine tecavüz ettiğini öne sürmesi üzerine emniyet güçleri soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Aykut D, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

