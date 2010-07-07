İlköğretim öğrencisine cinsel saldırıdan 11 yıl 3 ay

T24- Sakarya’nın Kaynarca İlçesi'nde ilköğretim okulunda müzik öğretmeni olarak görev yapan E.Y.’nin evine, yüzünü kar maskesi ile gizleyerek girip şiddet kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan 16 yaşındaki ilköğretim 8'inci sınıf öğrencisi Adnan G. 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.





Sakarya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara çıkan dava konusu olay 2008 yılı Aralık ayında Kaynarca İlçesi'nde meydana geldi. Kaynarca Mimar Sinan İlköğretim Okulu müzik öğretmeni 25 yaşındaki E.Y. oturduğu evin kapısından elleri bağlı olarak kanlar içerisinde sokağa çıkarak yardım istedi. Komşuları tarafından bulunan genç öğretmen kar maskesiyle evine gelen öğrencisi 14 yaşındaki Adnan G.nin şiddet kullanarak kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.



Öğretmenin ifadesi üzerine, Adnan G. polis tarafından olayda kullandığı kar maskesi ile birlikte bir gün sonra yakalanarak tutuklandı. Hakkında ‘Cinsel saldırı, Konut dokunulmazlığını ihlal, hürriyeti tahdit ve ateşli silahlar kanununa muhalefet, başkasına ait kredi kartlarını kullanmak’ suçundan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



‘SESİNDEN TANIDIM’



Genç ögretmen olay sonrası başka bir ile atanırken mahkemeye gönderdiği iki sayfalık yazılı ifadesinde, yüzünü gizlemesine rağmen saldırganı sesinden tanıdığını belirterek şunları anlattı:



“‘Ne olursun bana zarar verme’ dedim. Beni yere yatırdıktan sonra ellerimi arkadan bağladı. Cüzdanımı ve telefonlarımı aldı. Sonra da boğazıma ekmek bıçağını dayayıp cinsel saldırıda bulundu. Beni ölümle tehdit etti. ‘Paraları al git’ dedim. Bana ‘Beni ihbar etmeyeceğini nereden bileyim?’ deyince, söz verdim. Ardından beni ellerimi arkadan bağlı olarak bırakıp kredi kartımla bankaya para çekmeye gittiğinde, dışarı çıkıp yardım istedim.”



Tutuklu yargılanan ilköğretim okulu öğrencisi Adnan G. davanın karar duruşmasında, daha önceki ifadelerinde olduğu gibi suçlamaları kabul ederken, pişman olduğunu söyledi. Eğitiminin yarım kaldığını da belirten Adnan G., anne ve babasının da izlediği duruşmada suç tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.