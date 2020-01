İlköğretim öğrencisi, 'suikast'ten yargılanıyor

T24

Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi’nin gizlilik kararı aldığı yargılamanın bugünkü duruşmasına katılan E.T., Adliye çıkışı yaptığı açıklamada olayın böyle gelişeceğini tahmin edemediğini söyledi. Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle:Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine gönderdiği e-mailleri uzaktan bir akrabasının yazdırdığını söyleyen E.T., "Ben çok pişmanım. Okumak istiyorum. Cahilliğime geldi. Bir daha yapmayacağım" dedi.Emniyet Genel Müdürlüğü’nün internet sitesine önce ’Deniz Baykal 20 Mayıs’ta vurulacak. Vur emrini Sarıgül verdi’, bir ay sonra ’Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu 12 Temmuz’da katledilecek’ e-maillerini gönderilmişti. Polisin, bilgisayar IP numarasından e- mailleri internet kafeden gönderildiğini ve gönderen kişinin de Gölcük’ün Halıdere Semti’nde oturan ilköğretim okulu öğrencisi E.T. olduğunu saptadı. Soruşturmanın ardından E.T. hakkında Gölcük Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.