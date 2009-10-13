İlköğretim öğrencisi marketteki işkenceyi anlattı

Gaziantep'te bir markette hırsızlık yaptığı iddiasıyla işkence gördüğü iddia edilen İlköğretim Okulu öğrencisi E.E, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

AA muhabirinin Dülükbaba Mahallesi'ndeki evinde görüştüğü E.E, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle markette alıkonulduğunu, ancak hırsızlık yapmadığını söyledi.

E.E, yaşadıklarını anlatırken, ''Bana tuvaleti temizlettiler, yerleri süpürttüler, soğuk odaya koydular, tek ayağımın üzerinde durdurdular, şınav çektirdiler, komando dansı yaptırdılar, dizlerimin üzerine çöktürerek yürüttüler'' dedi.

''Korktun mu'' sorusunu ''evet'' diyerek yanıtlayan E.E, ''Ağladım, eve getirdiler'' diye konuştu.

Evde yaşadıklarını anne ve babasına anlattığını belirten 9 yaşındaki E.E, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Annem ve babamla markete gittik. Kamera görüntülerinde ben yoktum. Diğer çocuğun ayakkabısı siyah ve beyazdı, benim ayakkabım kahverengiydi. Babam 'bu çocuk benim çocuğum' değil dedi. Onlar da yanıldıklarını anladılar ve özür dilediler, yanlışlık olduğunu söylediler.''

-''OKULA GİTMEK İSTEMEDİ''-

E.E'nin babası Ş.E. de açıklamasında, marketten kendisine telefon edildiğini ve ''çocuğun hırsızlık yaptı, gel al'' denildiğini ifade etti.

Duyduğuna inanamadığını ve markete gittiğini kaydeden Ş.E, ''Açın görüntüleri izleyeceğim dedim. Güvenlik kamerasının görüntülerini izledim, baktım ki görüntüdeki çocuk benim çocuğum değil. Hatalarını kabul ettiler ve çocuğumu alıp eve döndüm'' dedi.

Oğlunun daha sonra yaşadıklarını annesine anlattığını, annesinin de kendisini telefonla arayarak ''oğlumuza markette işkence yapmışlar'' dediğini aktaran Ş.E, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Çocuğumu karşıma aldım ve konuştum. Yaşadıklarını bana da anlattı. Bunun üzerine yeniden markete gittim. Markettekiler oğlumun iddialarını kabul etmediler, ancak çocuğumu depoda beklettiklerini kabul ettiler. Polise gidip şikayetçi oldum. Olay haber olunca kamu oyuna yansıdı.''

Oğlunun olaydan sonra ''baba bana okulda hırsız derler'' diyerek okula gitmek istemediğini belirten baba Ş.E, market sahibi ve güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğunu, psikolojisi bozulan çocuğunun hak ve hukukunu sonuna kadar savunacağını vurguladı.

-OLAY-

İddiaya göre, Yeşilşova Mahallesi'ndeki bir marketin güvenlik kameraları izlenirken bir çocuğun hırsızlık yaptığı fark edildi.

Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri marketten çıkmakta olan E.E'yi durdurdu ve çantasını kontrol etti.

E.E'nin çantasından bisküvi, kek ve meyve suyu çıktı. Bunun üzerine E.E, hırsızlık yaptığı iddiasıyla markette alıkonuldu.

E.E, çantasındaki yiyecekleri okulda yemesi için annesinin koyduğunu savundu.

Markette bir süre bekletilen E.E, telefon edilerek markete çağrılan babası Ş.E'ye teslim edildi.

E.E'nin kendisine işkence yapıldığını öne sürmesi üzerine Ş.E, Karşıyaka Polis Merkezine giderek market işletmecisi ve marketin 2 güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Babanın suç duyurusu üzerine market işletmecisi ve 2 güvenlik görevlisi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Polis, olaya ilişkin düzenlediği soruşturma dosyasını Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

Market işletmecisi Mehmet K. olaya ilişkin açıklamasında, E.E'yi, marketten hırsızlık yapan bir başka çocuk zannederek alıkoyduklarını, kamera kayıtlarını izleyince hata yaptıklarını anladıklarını ve babasından özür dilediklerini bildirdi.

Market işletmecisi ve güvenlik görevlileri E.E'nin işkence iddialarını kabul etmedi.