İlköğretim öğrencisi, lise öğrencisini bıçakla yaraladı

Osmaniye'de bir lise öğrencisi "kız meselesi" yüzünden tartıştığı ilköğretim öğrencisi tarafından okul bahçesinde bıçakla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, lise 1. sınıf öğrencisi M.B. (15) ile ilköğretim 8. sınıf öğrencisi A.P. (15) "kız meselesi" yüzünden bir süre önce tartıştı.



Konuşmak üzere A.P'nin okuluna giden M.B, bahçede tartıştığı A.P. tarafından karnından bıçakla yaralandı.



Yaralanan öğrenci, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.



Suç aleti bıçakla yakalanan A.P, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

