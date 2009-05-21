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Yaşam

İlköğretim öğrencisi, lise öğrencisini bıçakla yaraladı

21 Mayıs 2009 17:46

Osmaniye'de bir lise öğrencisi "kız meselesi" yüzünden tartıştığı ilköğretim öğrencisi tarafından okul bahçesinde bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, lise 1. sınıf öğrencisi M.B. (15) ile ilköğretim 8. sınıf öğrencisi A.P. (15) "kız meselesi" yüzünden bir süre önce tartıştı.

Konuşmak üzere A.P'nin okuluna giden M.B, bahçede tartıştığı A.P. tarafından karnından bıçakla yaralandı.

Yaralanan öğrenci, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Suç aleti bıçakla yakalanan A.P, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.

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